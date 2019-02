Devils: enfin une victoire pour Cory Schneider!

Après avoir signé une première victoire en plus d’un an en saison régulière devant le filet des Devils du New Jersey, le gardien Cory Schneider était surtout heureux d’avoir contribué à une superbe remontée de son équipe, vendredi soir, dans un gain de 5 à 4 en prolongation face au Wild du Minnesota.

«Parfois les choses surviennent d’une manière étrange, mais j’étais plus excité pour notre équipe, qui a montré du courage afin de revenir et remporter un match difficile, a indiqué Schneider, cité par le réseau Sportsnet.

«C’était merveilleux d’être récompensé en tant que groupe, a ajouté le gardien, qui est venu remplacer Keith Kinkaid dans cette rencontre alors que les Devils tiraient de l’arrière 4 à 1 en deuxième période. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas trop émotif, dans un sens ou dans l’autre. Je pense que n’importe qui d’autre était plus excité que moi à propos de cette victoire qui s’est fait attendre.»

Il avait battu le Lightning

Schneider n’avait pas savouré un gain en saison régulière depuis le 27 décembre 2017 précisément. Depuis, il avait perdu 12 matchs consécutifs pour conclure la dernière saison avant de perdre neuf décisions pour entamer la présente campagne. Il faut toutefois préciser que Schneider avait obtenu une victoire, le 16 avril 2018, dans un match éliminatoire contre le Lightning de Tampa Bay.

Dans la rencontre de vendredi, le vétéran gardien des Devils a bloqué les 15 rondelles dirigées vers lui en 36 minutes passées sur la patinoire. C’est Nico Hischier qui a tranché le débat en prolongation, inscrivant son 17e but de la saison.