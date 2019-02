BÉCHARD-CÔTÉ, Hugo



À Terrebonne, le 12 février 2019, à l'âge de 25 ans, est décédé subi-tement, M. Hugo Béchard-Côté, conjoint de Mme Audrey Meunier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses 2 petits amours Nathan et Olivier, ses parents M. Gervais Côté et Mme Diane Béchard, ses 2 soeurs Mélissa (Vincent) et Sabrina (Mathieu), ses neveux Caleb, Benjamin (feu), Isaac et Lucas, ses nièces Alycia et Océane, son meilleur ami Tristan, son fidèle compagnon Max ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 21 février de 13h à 17h et 19h à 21h le vendredi 22 février de 10h à 12h et 14h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour en la chapelle du complexe dès 17h.