Faire différent

Alexandre Barrette sort son troisième spectacle solo, Semi-croquant, cet hiver. À travers la multitude d’offres humoristiques, le comique de 37 ans cherchait une façon originale de faire parler de lui. Il a alors trouvé deux idées différentes : concevoir des affiches de spectacle « magnifiques et dégueulasses », et faire sa première montréalaise dans trois petites salles d’une centaine de places.

Alexandre Barrette le dit en riant : ce n’est pas tout le monde qui apprécie sa nouvelle campagne de promotion pour son spectacle. Dans trois affiches, lancées l’automne dernier, on le voit interpréter des personnages pour le moins douteux.

« Les réactions sont plutôt bonnes, dit-il. Mais c’est impossible de faire l’unanimité. Il y a des gens qui ont moins aimé ça, dont mes parents. Ma mère m’a dit : “Tes affiches, on n’est pas sûrs”. (rires) Jusqu’à présent, c’est ma campagne qui a fait le plus jaser. Il y a tellement de spectacles d’humour de nos jours. C’est mieux d’essayer quelque chose qui se démarque au lieu de “passer dans le beurre”. Je trouve moi-même les photos magnifiques et dégueulasses ! Je les ai vues dans le métro, l’autre jour. Ça m’a fait rire. C’est bon signe. »

Connu par plusieurs personnes comme étant « l’animateur d’Atomes crochus et de Taxi payant », Alexandre Barrette a constaté que ses nouvelles affiches, qui démontraient à quel point il ne se prend pas au sérieux, pouvaient aussi aller lui chercher un nouveau public.

« Je suis allé dans une SAQ et une employée m’a dit qu’elle me connaissait juste comme animateur, mais qu’elle avait vu la campagne dans le métro et elle avait acheté des billets. La meilleure façon de vendre des billets reste malgré tout d’avoir un produit de qualité. Il n’y a rien de plus puissant que le bouche-à-oreille. »

Avant même de lancer officiellement sa tournée, Alexandre Barrette a écoulé 25 000 billets de Semi-croquant. « C’est flatteur, dit-il. Ça me met aussi un stress que j’aime bien. Je veux que les gens soient satisfaits de leur choix. Je veux qu’ils trouvent que c’est mon meilleur des trois. »

Trois premières

Dans quelques jours, l’humoriste fera sa rentrée montréalaise. Mais au lieu d’opter pour un soir dans une grande salle, il a choisi de faire trois premières dans trois petits lieux de la métropole : le Bordel Comédie Club, le Balcon et le Théâtre Fairmount.

« Je trouve ça optimal de faire ma première dans des petites salles, dit-il. Au Bordel, il y a une magie. Et avec mon équipe, on a décidé que je ferais le plus de spectacles possible à Montréal, dans des petites salles, tout au long de ma tournée. »

Déjà, son idée semble avoir charmé d’autres humoristes. « J’ai croisé François Bellefeuille au Bordel et il trouvait que j’avais vraiment eu un bon flash. Je ne serais pas surpris qu’il y ait un retour aux petites salles. Il y a beaucoup de choses qui éclatent en humour en ce moment, comme les petites salles et l’autoproduction. »

Scandalisé

Ces derniers jours, comme plusieurs de ses collègues, Alexandre Barrette s’est offusqué publiquement des scandales de plagiat touchant l’humoriste français Gad Elmaleh. « Ce n’est pas nouveau, tout le monde le savait, indique-t-il. Voler l’œuvre d’un autre, c’est un crime. Roder du matériel humoristique, c’est une démarche très interactive. T’écris une blague, et selon les rires, tu changes la formulation. C’est un travail de rigueur et de précision. Quand tu voles un gag, tu prends quelque chose de clés en main qui a été bâti. »

Alexandre Barrette présentera Semi-croquant à Montréal les 25 février (Bordel Comédie Club), 26 février (Balcon) et 28 février (Théâtre Fairmount). Les trois soirs affichent complet. Il sera aussi à la Salle Albert-Rousseau de Québec les 20 et 21 février. Pour toutes les dates : www.alexandrebarrette.com.