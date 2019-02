CADIEUX, Jean-Paul





À l'hôpital de la Cité-de-la-Santé à Laval, le 1er février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Jean-Paul Cadieux.Homme de coeur, il laisse dans le deuil son épouse Maureen Coyle, ses filles, France et Lyne, sa petite-fille Chloé, ses soeurs Huguette, Yolande, Thérèse, son frère Marcel (Gaétane Rondeau), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Passionné de ressources humaines, il a été haut dirigeant dans des organisations publiques et privées. Il s'est ensuite dirigé vers la consultation en entreprise et l'enseignement universitaire. Il a été professeur, animateur de séminaire de gestion, formateur dans des organisations et pour des conseils d'administration.Il a également oeuvré dans la communauté comme Président du conseil d'administration de l'Hôpital Jean-Talon, et ensuite du Centre de santé et de services sociaux du Coeur-de-l'Île, pendant plus de 25 ans. Son engagement l'a ensuite mené à collaborer au développement de la philosophie des modèles de soins et services à partir d'une vision innovante du partenariat qui lie les patients et les intervenants de la santé.Il a toujours été actif, optimiste, curieux, généreux et attentif aux autres.Nous tenons à remercier tout le personnel du Service d'oncologie de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé pour la qualité de leurs soins durant de nombreuses années.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 22 février de 19 h à 22 h. Une célébration religieuse se tiendra le samedi 23 février à l'église Saint-Esprit, 2851 Masson, Montréal, à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Jean-Talon et du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal ou à la Société canadienn du cancer.