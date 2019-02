ROBERT, Jacques



À Montréal, le 12 février 2019, est décédé Jacques Robert, à l'âge de 84 ans, fils de Paul Robert et de Germaine Duval.Il laisse dans le deuil son épouse Solange Lemay, ses enfants Mario (Chantal Demers), Danièle (Gilles Morel), Stéphane (Claudia Bénard) et Caroline; ses petits-enfants Roxanne et Sophie Morel, Lory Jing et Bruno-Duoc Robert et Benjamin Robert; ses soeurs Monique (feu Lucien Desrochers), Gisèle (Claude Sansoucy) et son frère Pierre (Ginette Prévost); beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Saint-François d'Assise de la Longue-Pointe, 700 rue Georges-Bizet, le samedi 23 février à partir de 10 heures. Les funérailles y seront célébrées à 14 heures.Sincères remerciements pour les bons soins reçus aux soins palliatifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.www.salonfunerairelfc.com