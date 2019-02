Arnaud Soly: «j’ai l’impression d’être vraiment à ma place»

Quiconque possède un ordinateur et une connexion internet connaît assurément Arnaud Soly. C’est grâce au web, à grands coups de vidéos virales, que l’humoriste de 29 ans s’est frayé un chemin vers la télévision et la radio où il signe aujourd’hui chroniques et capsules chaque semaine. Prochaine étape : un premier spectacle solo qu’il souhaite présenter au courant de l’année.

Que ce soit avec ses prouesses de flûte à bec jouée avec les narines (!), ou encore ses tours de chant dans lesquels il remplace des paroles de grands succès par des noms de fromage ou de villes québécoises, Arnaud Soly a rejoint des dizaines de milliers d’internautes à travers la Toile avant de faire le saut vers la télévision ou la radio où on peut le voir régulièrement.

Peu de gens seront donc surpris d’apprendre qu’Arnaud Soly se destinait d’abord à une carrière en musique. Issu d’une famille de musiciens, il a entamé une formation classique à un jeune âge, apprenant d’abord la flûte à bec, puis traversière.

Mais le destin l’a voulu autrement à son entrée au cégep. La découverte de l’improvisation, où il a côtoyé les Phil Roy, Julien Lacroix, et autre Virginie Fortin, a éveillé en lui une nouvelle passion.

« L’idée de faire carrière en musique me stressait tellement. J’aimais jouer en groupe, mais faire un solo ? Ce n’était pas pour moi. Aujourd’hui, en humour, j’ai l’impression d’être vraiment à ma place », confie-t-il.

Fin prêt

Officiellement « sur son X », Arnaud Soly est désormais prêt à monter sur scène avec un premier spectacle solo sur lequel il planche depuis un bon moment déjà. Le spectacle Presque adulte qu’il a présenté à différentes occasions depuis près de deux ans l’y a bien préparé. Il refuse toutefois de le considérer comme

« Dans ma tête, un one-man-show est un spectacle peaufiné, d’abouti. Presque humain, c’est un warm up, un moyen pour moi de roder du matériel et de prendre du métier avant de présenter mon premier “vrai” spectacle dans le circuit des salles de la province », nuance-t-il.

Dans cette nouvelle offrande cogitant présentement dans son esprit et sur sa table de travail, Arnaud Soly souhaite faire le pont entre ses capsules web et son personnage sur scène. Car les deux mondes, bien que semblables en certains points, sont à certains égards diamétralement opposés. « Autres codes, autre langage », comme il le résume lui-même si bien.

Jeux à volonté

En attendant l’arrivée de ce nouveau spectacle, les fans de l’humoriste pourront le croiser dès le week-end prochain au cours du festival Montréal joue, dont il est le porte-parole.

Cette année, ce sont plus de 300 activités consacrées au jeu sous toutes ses formes qui seront organisées à travers la ville. Voilà qui tombe à point alors que les soirées de jeu, typiquement appelées game nights dans les cercles intimes, gagnent en popularité, notamment avec l’apparition de pubs ludiques comme le célèbre Randolph ayant désormais pignon sur rue tant à Montréal que sur la Rive-Nord.

« Les jeux de société perdent de plus en plus leur côté nerd ou geek. Je pense que les gens réalisent qu’il y a en a pour tous les goûts ; il y a un large éventail entre aller jouer à Donjons et Dragons ou encore à Monopoly. Des événements comme le festival Montréal joue donnent l’occasion aux gens de découvrir de nouveaux jeux, soit gratuitement ou encore à petit prix », explique-t-il.

► Le festival Montréal joue se déroulera du 23 février au 10 mars 2019.

Trois incontournables du festival Montréal joue