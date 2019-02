La Loi sur les Indiens accusée d’être sexiste

MONTRÉAL – Une coalition de femmes autochtones interpelle Ottawa pour changer les règles de transmission du statut d’indien au Canada, qu’elles jugent discriminatoires.

«Le but de la loi est de faire perdre aux plus de gens possibles leur statut d’Indien. Dans 50 ans, il n’y aura plus personne à avoir un statut», s’est insurgé Éloïse Décoste, analyste politique et juridique pour Femmes autochtones du Québec (FAQ) en marge d’une manifestation qui avait lieu samedi à Montréal.

La Loi sur les Indiens prévoit qu’un enfant peut obtenir son «statut d’Indien» dès que l’un de ses deux parents est reconnu comme Amérindien. Les enfants nés d’une union mixte ne pourront toutefois retransmettre à leur tour leur statut à leur progéniture, à moins que leur partenaire le possède aussi.

Dépendantes des hommes

Pour les mères autochtones, ne pas déclarer la paternité du père peut revenir à priver leur enfant du statut. Au sein des Premières nations, ces enfants sont extrêmement mal vus et ne sont pas considérés comme des «faux Amérindiens», a fait remarquer Éloïse Décoste en entrevue avec l'Agence QMI.

«Les femmes se sentent donc obligées de déclarer un père, même s’il est violent et qu’il n’est pas apte à s’occuper de l’enfant. Les femmes dépendent des hommes et c’est la base du climat de violence que l’on connait dans les réserves», a-t-elle poursuivi.

Certaines mères vont même jusqu’à inscrire le nom d’un homme de la communauté, qu’elles savent ne pas être le géniteur de l’enfant, seulement pour être certaines de transmettre l’identité de leur peuple.

Modifications à venir?

En janvier, le Comité des droits de l’Homme de l’ONU a blâmé le Canada pour sa législation. Au cabinet de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, on reconnait que cette disposition de la Loi sur les Indiens est discriminatoire envers les femmes. Des consultations ont présentement lieu et un rapport devrait être publié en juin.

«Le gouvernement a intérêt à faire traîner les discussions. Que moins d’autochtones possèdent le statut d’Indien, ça représente des économies pour lui», a conclu Mme Décoste.

La FAQ a mis en ligne une pétition, portée par le député néo-démocrate Alexandre Boulerice, pour demander des ajustements à la Loi sur les Indiens.