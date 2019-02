La soirée des Oscars en chiffres étonnants

Le dimanche 24 février, le Dolby Theater situé sur Hollywood Boulevard, à Los Angeles, sera le lieu de toutes les convoitises et de tous les rêves des stars. En effet, la 91e cérémonie de remise des Oscars débutera à 20 h et sera retransmise en directe sur les ondes de la chaîne ABC.

Afin de se préparer pour le grand soir, voici ce qu’il faut savoir de l’édition de cette année, le tout en chiffres.

347

Cette année, pas moins de 347 longs métrages étaient éligibles dans la catégorie du meilleur film. De ceux-ci, seuls huit ont été retenus.

4

L’Académie a décidé de supprimer la diffusion télévisée des gagnants dans quatre catégories. Ainsi, la remise des statuettes pour le meilleur court-métrage de fiction, la direction photo, le montage ainsi que le maquillage aura lieu pendant les pauses publicitaires et ce, afin de gagner du temps.

7902

Au 21 décembre 2018, l’Académie des Oscars, l’AMPAS (acronyme d'Academy of Motion Picture Arts and Sciences) comptait 7902 membres votants.

26

«Une étoile est née» est la quatrième adaptation du film à être nommée. Ensemble, les longs métrages ont reçu un total de 26 citations. Celui avec Bradley Cooper et Lady Gaga a récolté huit nominations, même si l’acteur n’a pas obtenu de mention à titre de réalisateur.

883

Au total, 883 médias du monde entier ont demandé une accréditation aux Oscars pour cette année.

15

La chaîne Netflix a obtenu 15 nominations. Si 10 ont été pour «Roma» d’Alfonso Cuaron, «The Ballad of Buster Scruggs» des frères Coen en a obtenu trois, tandis que deux autres ont été attribuées à des courts-métrages documentaires.

87

Pas moins de 87 pays ont proposé des œuvres dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. «Roma», qui représente le Mexique, est également en compétition dans la catégorie du meilleur film.

3143

Depuis la création de la remise de prix, 3143 statuettes ont été remises par l’Académie.

10

«Roma» et «La favorite» sont les plus cités de cette 91e édition des Oscars, étant nommés dans 10 catégories. «Roma» égale ainsi le record établi par un film étranger, «Tigre et dragon», sorti en 2000.

8

Dans les catégories récompensant le jeu des acteurs, huit comédiens (Yalitza Aparicio, Olivia Colman, Marina de Tavira, Adam Driver, Sam Elliott, Richard E. Grant, Regina King, Rami Malek) ont reçu leur toute première nomination. Mahershala Ali, Christian Bale, Sam Rockwell, Emma Stone et Rachel Weisz ont déjà mis la main sur une statuette, tandis que Willem Dafoe et Sam Rockwell ont été oscarisés l’an dernier.

2

Lady Gaga est la deuxième artiste à obtenir, la même année, une nomination dans la catégorie de la meilleure actrice et une autre pour celle de la meilleure chanson. Sa prédécesseure? Mary J. Blige pour «Mudbound» l’an dernier.

14

La costumière Sandy Powell détient le record de nominations pour une personne vivante dans la catégorie des meilleurs costumes avec 14. En effet, le record de 35 citations, établi par Edith Head, costumière entre autres d’Alfred Hitchcock, décédée en 1981, n’a jamais été égalé.

3300

Le Dolby Theatre où se déroule la cérémonie des Oscars contient 3300 sièges.

7

«Panthère noire» des studios Marvel et Disney a été primé de sept nominations. Kevin Feige, le grand patron de Marvel et producteur du long métrage, obtient sa toute première citation dans la catégorie du meilleur film. Les aventures du roi de Wakanda sont également le tout premier long métrage adapté d’une bande dessinée à être nommé comme meilleur film.

2

Bradley Cooper n’en est pas à sa première nomination à titre de producteur dans la catégorie du meilleur film. Celle pour «Une étoile est née» est sa deuxième, lui qui avait obtenu sa première grâce à «Tireur d’élite américain» de Clint Eastwood.

0

Cette année, en raison du scandale provoqué par les gazouillis de Kevin Hart datant de 2010 et 2011, il n’y aura pas d’animateur à la soirée des Oscars.