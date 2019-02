La victimite

Marwah Rizqy vient encore de faire parler d’elle. La députée libérale a trouvé le moyen d’accuser François Legault de sexisme. Comment ? En l’accusant d’avoir eu une attitude condescendante à l’endroit de Véronique Hivon dans un échange à l’Assemblée nationale. Mais si on se tourne vers les propos de Legault, on se demande de quoi elle parle.

Certes, François Legault a été un peu baveux, comme on dit chez nous. Mais pas plus qu’il l’aurait été s’il s’était adressé à Pascal Bérubé ou Sébastien Proulx. Il a été baveux parce qu’en politique, les échanges sont conflictuels, et qu’il est normal de piquer son adversaire, de s’en moquer joyeusement. Rien qui laisse croire qu’il y aurait là un soupçon de sexisme.