Le sexe est-il essentiel au couple?

J’ai 76 ans et je vis dans une maison de retraite pour gens autonomes depuis deux ans. Mon mari, le père de mes cinq enfants, est décédé il y a 10 ans d’un cancer. Je suis demeurée dans ma maison par la suite parce que j’avais envie de profiter de la paix qui y régnait désormais, puisque mon mari prenait beaucoup de place, dans tous les sens du mot.

Mais après avoir fait le tour du propriétaire sans la supervision d’un mari omnipotent, j’ai senti le besoin de m’installer dans un lieu plus simple pour simplement profiter des petits plaisirs de la vie sans trop de besogne à accomplir. Avec l’accord de mes enfants, j’ai vendu la maison pour venir m’installer ici. J’avais connu cette résidence parce que je venais y visiter une de mes vieilles amies qui y habitait déjà.

J’aime ma vie ici et je me suis facilement intégrée aux autres résidents. Ceux qui sont en couple, comme les célibataires. Un de ces derniers a d’ailleurs jeté son dévolu sur moi dès mon arrivée. Tout le monde me disait de m’en méfier, que c’était un séducteur, même rendu à 81 ans.

Malgré les mises en garde, cet homme m’a plu tout de suite par son érudition, son amour de l’opéra et ses bonnes manières. Je l’ai même présenté à mes enfants à Noël 2017, et tous sont tombés sous le charme, y compris mes gendres et mes brus, et tous le sont restés ensuite. On peut donc dire depuis un peu plus d’un an qu’on se fréquente, puisque les résidents nous considèrent comme « ensemble ».

Mais on n’est pas un couple au sens biblique puisqu’on n’a jamais rien fait de sexuel, même si on a dormi dans le même lit, à part s’embrasser, se serrer dans nos bras et se tenir la main. Et, honnêtement, c’est moi qui n’en veux pas plus que ça. Chaud lapin parmi les chauds lapins, mon mari, je l’ai supporté pendant tellement d’années que je veux la sainte paix dans le bas du ventre.

Mais je sens que ça commence sérieusement à déranger mon amoureux. Je le sens par les petites allusions qu’il me fait sur le bonheur qu’on peut tirer de cette chose (qu’il ne nomme jamais, d’ailleurs) qu’il aimerait bien qu’on expérimente ensemble.

Je ne voudrais tellement pas perdre ce compagnon de route si agréable pour quelque chose d’aussi futile que le sexe. Alors, je te demande ton avis, Louise : est-ce obligatoire de copuler pour être heureux rendu à nos âges ? Est-ce que, comme me le répète souvent mon amie, si je ne cède pas, je vais le perdre au profit de toutes les autres veuves de la résidence qui ont un œil dessus ?

Une mamie presque heureuse

Vous me semblez tellement à l’aise avec les mots, que je me demande pourquoi vous n’osez pas aborder directement le sujet avec cet homme. La proximité qu’il y a entre vous deux vous permet ça. Elle vous autorise surtout à lui faire le récit de votre passé pour qu’il comprenne votre non-envie de copuler avec lui, même si vous l’aimez. Est-il nécessaire d’avoir des relations sexuelles quand on est en couple à votre âge ? Certains vous diront oui, et d’autres, non. Tout dépend des deux individus en cause.

Je n’ai pas de boule de cristal pour évaluer si ce monsieur va vous quitter pour une autre si vous continuez à résister à ses avances. Mais la meilleure façon de le savoir, c’est d’en parler avec lui. Si à ce jour il n’a pas insisté plus que ça, c’est bon signe. Et dites-vous aussi qu’une relation sexuelle peut prendre bien d’autres formes que la pénétration. J’aurais tendance à dire que les bonnes manières de ce monsieur prêchent pour une ouverture, y compris en matière sexuelle.