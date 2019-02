Le tourbillon de toilette tourne-t-il de l’autre côté dans les pays de l’hémisphère sud?

Parmi les meilleurs épisodes des Simpsons (sauf selon mes propres collègues, les traîtres), notons «Bart vs. Australia», qui débute sur un questionnement bien légitime de Bart: la toilette flushe-t-elle de l’autre côté dans l’hémisphère sud?

Dans l’épisode, le tourbillon des toilettes australiennes tourne effectivement dans le sens horaire et celui des toilettes américaines, dans le sens anti-horaire.

Eh bien, ce qui a été suggéré dans cet épisode classique, à savoir que le tourbillon des toilettes est affecté par la force de Coriolis, est faux.

Désolée, Maggie. La télé va te décevoir souvent!

Mais ça ne veut pas dire que la force de Coriolis est un mythe! Loin de là. Expliquons un peu cette force dite «fictive».

La force de Coriolis a rapport avec la vitesse de rotation de la Terre. On ne s’en rend pas compte - car on spinne avec elle -, mais la Terre bouge relativement vite. Et plus on approche de l’équateur, plus on spinne! Quand on se tient à l’équateur, l’air de rien, on tourne à 1656 km/h. La Terre étant (à peu près) une sphère, si on était debout directement sur les pôles, on serait pratiquement stationnaire.

Si, par exemple, une personne se tenant à l’équateur voulait lancer une balle à son amie au pôle nord, la balle dévierait vers la droite, car la Terre tourne vers l’est. Et de la même manière, si quelqu’un voulait lancer une balle de l’équateur jusqu’au pôle sud, cette balle irait vers la gauche.

Voici une manière de visualiser la force de Coriolis:

Mais la Terre, inutile de dire, c’est gros. Très gros. Et même si 1656 km/h à l’équateur peut sembler rapide, ce n’est pas si rapide par rapport à la grosseur de la Terre. Ainsi, la force de Coriolis s’applique aux grandes masses de fluides, comme l’air et l’eau.

La force de Coriolis qui explique donc les tourbillons des ouragans du nord (qui vont dans le sens contraire des aiguilles d’une montre) et des cyclones du sud (qui vont dans le sens des aiguilles d’une montre).

Cependant, le tourbillon des toilettes et celui de l’évier qui se vide ne sont pas assez gros et ne durent pas assez longtemps pour être influencés par la force de Coriolis. La direction des jets dans votre toilette et le mouvement de vos mains dans l’eau de l’évier pour aller tirer sur le bouchon détermineront davantage le sens du tourbillon que la force de Coriolis.

Pour en savoir plus sur la force de Coriolis et les tourbillons de toilette, cette double vidéo synchronisée de Smarter Everyday et Veritasium (en anglais) est toute indiquée.

