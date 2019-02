Le week-end culturel de Tammy Verge

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

J’ai beaucoup aimé le livre de l’auteur québécois Éric Dupont, La Route du lilas. J’avais précédemment lu son livre La fiancée américaine, que j’avais beaucoup aimé, et je n’ai pas été déçue par son nouveau roman. La trame est celle de trois femmes qui quittent les États-Unis pour suivre la floraison des lilas jusqu’en Gaspésie. Les trois principaux personnages sont intéressants, intenses et colorés. D’autres personnages s’ajoutent en parallèle et on voyage d’une époque à l’autre. En plus, on y retrouve de la profondeur et du suspense. C’est vraiment un excellent roman !

Quel est le prochain spectacle que vous irez voir ?

Je compte aller voir le match d’impro Le punch Club qui réunit les joueurs étoiles des plus grandes ligues d’improvisation qui forment des trios de joueurs pour s’affronter sans règles. Ils offrent des spectacles mensuels à Montréal et Québec. Je ne vais pas manquer le championnat qui aura lieu au Corona le 5 avril prochain. C’est l’équipe composée de Virginie Fortin, Lelouis Courchesne et Arnaud Soly qui vont affronter le trio champion, Florence Longpré, Marie-Ève Morency et Suzie Bouchard. Ce sont des gens qui maîtrisent l’impro. Nous sommes dans la haute voltige !

Quelle est l’exposition qui a suscité votre intérêt ?

Photo tirée de Facebook, Calder Foundation

J’ai vu l’exposition Alexander Calder : Un inventeur radical, au Musée des beaux-arts de Montréal. C’est un artiste que j’ai toujours aimé, ses œuvres sont d’une simplicité, mais elles suscitent une émotion. En plus, il y a un côté très ludique et même théâtral qui me touche. Outre les mobiles, il faut aussi parler de tous les bijoux qui y sont exposés, dont le design est fabuleux. L’exposition se tient jusqu’au 24 février. Sinon, c’est certain que je vais aller voir l’exposition La petite vie, au musée Pointe-à-Callière.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Récemment, j’ai eu un gros coup de cœur pour la série de Florence Lompré, M’entends-tu ? à Télé Québec que j’ai visionnée en rafale. Elle est très touchante. On y raconte l’histoire de filles qui en arrachent dans la vie, mais nous ne sommes pas dans l’apitoiement. J’ai aussi vu la série italo-américaine, L’amie prodigieuse, que j’ai attrapée sur Illico. C’est vraiment bon ! Elle est tirée des quatre romans de l’auteure italienne, Elena Ferrante. J’avais déjà lu les quatre livres et j’ai aimé autant les livres que la série ; c’est une histoire d’amitié entre deux filles qui ont grandi à Naples dans les années 1950 et 1960 et qui se poursuit dans leur vie adulte. Le casting est extraordinaire­­­ !

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Photo d'archives, Sébastien St-Jean

J’achète encore des CD et je me suis procuré récemment celui de Fred Pellerin, Après. C’est extraordinaire ! La chanson du camionneur sur l’album est tellement touchante qu’elle me fait pleurer à tout coup. C’est chanté avec simplicité. Ça nous ramène à l’essentiel.

On suit Tammy Verge