Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Adam Fortier-Gendron, une maturité hors norme

29 Adam

Fortier-Gendron École : Pionniers de Lanaudière (pee-wee AAA)

Pionniers de Lanaudière (pee-wee AAA) Position : Défenseur gaucher

Défenseur gaucher Taille : 5 pi 5 po

5 pi 5 po Poids : 143 lb

143 lb Joueur préféré : PK Subban

PK Subban Équipe préférée : Canadiens de Montréal Statistiques 2018-2019

19 PJ | 10 B | 11 P | 21 PTS

Adam Fortier-Gendron n’a que 12 ans, mais son entraîneur avec les Pionniers de Lanaudière, Hanes Brulé, l’assure: il affiche une maturité qui va bien au-delà de son âge, sur la patinoire.

«Il joue comme un gars de 40 ans», lance même son entraîneur. «Il prend constamment les bonnes décisions et ne fait rien de compliqué. Il va prendre des chances quand c’est le bon moment, mais, sinon, il va garder son jeu simple. Je vais tenter de rester humble dans mes commentaires, mais, selon moi, c’est le meilleur quart-arrière dans la ligue.»

Brulé et les Pionniers n’ont pas affronté toutes les équipes cette saison, mais l’entraîneur assure avoir vu peu de défenseurs qui attiraient autant l’attention des équipes adverses que Fortier-Gendron.

«Le défenseur que tu dois contrer, c’est nous qui l’avons dans notre équipe. On peut le faire jouer contre n’importe quel joueur de n’importe quelle équipe et je sais qu’on va avoir l’avantage. Je vous dirais même que le dernier que j’ai dirigé qui était aussi bon, il joue aujourd’hui pour le programme des moins de 18 ans américain, et c’est Thomas Bordeleau. Je les considère dans la même lignée en termes de talent brut», ajoute Brulé.

PHOTO MARTIN ALARIE

Pour le pilote, l’attitude du jeune défenseur est aussi remarquable.

«C’est un leader. Il a su qu’il allait faire partie de votre sélection et ça n’a rien changé. Il est resté le même Adam qu’on a connu. Pour lui, ce sont ses coéquipiers et l’équipe avant tout.»