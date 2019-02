Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Alexis Michaud, le puissant marqueur

13 Alexis

Michaud École : As de Québec (pee-wee AAA)

As de Québec (pee-wee AAA) Position : Centre/Ailier droit

Centre/Ailier droit Taille : 5 pi 7 po ½

5 pi 7 po ½ Poids : 128 lb

128 lb Joueur préféré : Auston Matthews

Auston Matthews Équipe préférée : Maple Leafs de Toronto Statistiques 2018-2019

22 PJ | 19 B | 12 P | 31 PTS

Il n’est pas rare de voir des joueurs de hockey pee-wee dominer dans leur groupe d’âge puisqu’ils ont connu une poussée de croissance plus rapide que certains autres. C’est le cas de l’attaquant des As de Québec, Alexis Michaud. Mais il ne faudrait pas croire qu’il fait partie de notre sélection simplement en raison de son physique!

Évidemment, ses 5 pi 7 po ½ et 128 lb l’aident à gagner ses bagarres à un contre un et lui permettent de déjà compter sur un lancer plus puissance de la moyenne.

«En raison de son physique et de son tir, il est souvent plus identifié comme un marqueur, mais c’est également un très bon passeur en raison de son sens du hockey. C’est sûr que c’est un avantage pour lui d’être plus gros, mais son sens du jeu va lui permettre de continuer de se démarquer quand les autres joueurs vont le rattraper sur le plan physique», mentionne son entraineur avec les As, David Rodrigue, qui est également le préparateur physique des joueurs des Remparts de Québec.

Photo Simon Clark

Rodrigue travaille d’ailleurs beaucoup avec son jeune et talentueux attaquant afin de s’assurer que sa courbe de progression continue de croitre.

Photo Simon Clark

«On essaie de lui donner des points de repère. Il y a des jeux qui fonctionnent en ce moment au niveau pee-wee, mais qui ne fonctionneront plus en changeant de niveau. Il est capable de monter la rondelle d’un bout à l’autre en ce moment, mais rendu chez les bantams, ce sera différent. Il est très réceptif, il a une bonne attitude et il ne se plaint jamais. C’est un bon petit gars.»