Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Bill Zonnon, il rend les autres meilleurs

27 Bill

Zonnon Équipe : National de Montréal (pee-wee AAA)

National de Montréal (pee-wee AAA) Position : Centre

Centre Taille : 5 pi 6 po

5 pi 6 po Poids : 112 lb

112 lb Joueur préféré : Jack Eichel

Jack Eichel Équipe préférée : Maple Leafs de Toronto Statistiques 2018-2019

24 PJ | 24 B | 9 P | 33 PTS

La capacité de rendre les autres joueurs meilleurs n’est pas une qualité donnée à tous les joueurs de hockey. Même qu’elle s’applique à un très petit pourcentage de hockeyeurs et le joueur de centre du National de Montréal, Bill Zonnon, en fait partie.

Zonnon fait partie des meilleurs pointeurs pee-wee AAA de la province, lui qui vient au quatrième rang derrière son coéquipier Tyron Fevry, l’attaquant du Cyclone de Québec Éliot Litalien et celui des Pionniers de Lanaudière Samuel Léonard.

«C’est un travaillant, autant dans les pratiques que dans les matchs. Il le fait aussi dans les trois zones puisqu’il est autant efficace en zone offensive que défensive. Les joueurs qui jouent avec lui deviennent meilleurs. Bill sait comment les utiliser de la bonne manière», le décrit son entraineur Antonio Canuto.

Photo Martin Alarie

Zonnon réussit d’ailleurs à faire partie des meilleurs joueurs au Québec malgré le fait qu’il soit l’un des plus jeunes joueurs nés en 2006.

Photo MARTIN ALARIE

«Il a une bonne attitude et arrive toujours avec le sourire. Il s’amuse et c’est la chose la plus importante pour moi. Il est sérieux quand c’est le temps, mais il est capable d’avoir du plaisir avec ses coéquipiers dans la chambre. Quand tu es l’un des meilleurs joueurs de la ligue, c’est important de garder les deux pieds sur terre.»