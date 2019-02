Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Gabriel D’aigle, le gardien combattif

40 Gabriel

D’Aigle École : Noir et Or de Mortagne

Noir et Or de Mortagne Position : Gardien

Gardien Taille : 5 pi 6 po

5 pi 6 po Poids : 140 lb

140 lb Joueur préféré : Corey Crawford

Corey Crawford Équipe préférée : Blackhawks de Chicago Statistiques 2018-2019

11 PJ | FICHE : 8-3 | 2 BL | MOY : 1,64

Le gardien Gabriel D’aigle n’aime pas qu’on lui marque des buts. Dans les matchs, comme dans les entraînements. Ça tombe bien, c’est exactement son mandat!

Le jeune cerbère du Noir et Or de Mortagne se distingue par son désir de gagner, explique son entraîneur Benoit Rajotte.

«C’est un jeune qui a une attitude très compétitive. Il déteste se faire marquer, même à l’entraînement! Avant les matchs, il est très concentré. Il fait ses exercices de balles et ses étirements. Il est très concentré.»

En plus de son esprit de compétition bien aiguisé, Gabriel D’aigle s’illustre aussi par la vitesse de ses déplacements.

«C’est un gardien très énergique dans son but. Il est très agile et ça lui permet d’attraper les rondelles de plusieurs façons. Ses déplacements sont hyper rapides et il couvre beaucoup d’espace devant son filet. Il est intimidant pour les joueurs des équipes adverses.»

Photo Chantal Poirier

En plus de vanter ses qualités sur la patinoire, l’entraîneur Rajotte a aussi tenu à souligner les efforts déployés par le jeune gardien de but cette année. C’est qu’il fait partie des plus jeunes joueurs de son groupe d’âge et, donc, est toujours en sixième année. Contrairement à ses coéquipiers, dont l’école secondaire se trouve à quelques pas de l’aréna, il doit souvent se déplacer davantage en plus de manquer des portions scolaires afin d’être avec son équipe.

«Il fait des gros sacrifices cette année et c’est tout à son honneur», conclut Rajotte.