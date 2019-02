Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Julien Roy, le fabricant de jeu

21 Julien

Roy École : École secondaire Massey-Vanier, benjamin div. 1 (RSEQ)

École secondaire Massey-Vanier, benjamin div. 1 (RSEQ) Position : Centre

Centre Taille : 5 pi 8 po

5 pi 8 po Poids : 121 lb

121 lb Joueur préféré : Sidney Crosby

Sidney Crosby Équipe préférée : Maple Leafs de Toronto Statistiques 2018-2019

23 PJ | 26 B | 28 P | 54 PTS

Julien Roy connaît une excellente saison au niveau benjamin division 1 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSÉQ), et il le doit majoritairement à un sens du jeu au-dessus de la moyenne.

Roy vient au deuxième rang des pointeurs du circuit avec 54 points, dont 26 buts, en 23 matchs.

«C’est un cérébral du hockey, le qualifie son entraîneur Patrick Bergeron. C’est un petit gars qui analyse tout et il connaît le système de jeu par cœur. C’est un joueur qui adore distribuer la rondelle et parfois, il est même trop généreux!»

Cette capacité à trouver ses coéquipiers lorsqu’ils sont libres en fait donc une arme de prédilection sur l’avantage numérique, ajoute-t-il.

Photo Pierre-Paul Poulin

«L’aspect dominant de son jeu est assurément sa capacité à fabriquer des jeux. Nous avons la chance cette saison de compter sur plusieurs défenseurs avec de bons lancers et, en avantage numérique, Julien est souvent chargé de leur remettre la rondelle.»

Le jeune Roy possède toutefois plusieurs autres habiletés qui font de lui un joueur dominant dans son groupe d’âge.

Photo Pierre-Paul Poulin

«Il possède un physique intéressant qui lui permet d’être efficace en protection de rondelle. Il a aussi un bon lancer et est responsable défensivement. Tout ça en plus du fait que c’est un petit gars qui apporte beaucoup de leadership et qui impose le respect, dans le vestiaire.»