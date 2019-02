Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Louka Langlois, l’homme à tout faire

47 Louka

Langlois Équipe : École secondaire Massey-Vanier, benjamin div. 1 (RSEQ)

École secondaire Massey-Vanier, benjamin div. 1 (RSEQ) Position : Défenseur droitier

Défenseur droitier Taille : 5 pi 4 po

5 pi 4 po Poids : 139 lb

139 lb Joueur préféré : Kristopher Letang

Kristopher Letang Équipe préférée : Capitals de Washington Statistiques 2018-2019

21 PJ | 9 B | 15 P | 24 PTS

Tout entraîneur rêve de compter dans ses rangs un joueur de défense capable autant de produire offensivement que de museler les meilleurs trios adverses. L’entraîneur des Gouverneurs de l’école Massey-Vanier, Patrick Bergeron, en a un en Louka Langlois.

Le jeune arrière s’est imposé cette saison comme l’homme à tout faire pour sa formation.

«C’est un défenseur qui a eu un impact immédiat sur notre équipe depuis le début de l’année, mentionne Bergeron. C’est un gros bonhomme qui possède une aisance et un coup de patin au-dessus de la moyenne. Quand c’est le temps de jouer contre des formations qui comptent sur des joueurs dominants, c’est réellement là que Louka prend toute son importance. Il prend plaisir à affronter les meilleurs joueurs adverses et à s’assurer qu’ils ne récoltent pas de points.»

Langlois produit également en attaque, lui qui a amassé un total de 24 points en 21 rencontres cette saison. Son entraîneur voit d’ailleurs une progression dans sa gestion du risque.

«En début d’année, il avait une tendance à se porter souvent à l’attaque et, plus l’année avance, plus il est capable de comprendre quand il est temps d’appuyer l’attaque et les autres où il est préférable de rester à l’arrière et garder le jeu simple», ajoute Patrick Bergeron.