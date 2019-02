Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Raphaël Tellier, une bombe sur lames

19 Raphaël

Tellier École : Collège Jean de la Mennais, M13 majeur (LHPS)

Collège Jean de la Mennais, M13 majeur (LHPS) Position : Centre

Centre Taille : 5 pi 4 po

5 pi 4 po Poids : 119 lb

119 lb Joueur préféré : Sidney Crosby

Sidney Crosby Équipe préférée : Canadiens de Montréal Statistiques 2018-2019

25 PJ | 36 B | 24 P | 60 PTS

L’attaquant Raphaël Tellier vient au deuxième rang des pointeurs de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS), au niveau M13 majeur, avec 60 points en 25 matchs. Pour cette domination, il peut dire merci à son coup de patin explosif.

C’est du moins l’avis de son entraîneur au Collège Jean de la Mennais, Tomas Kukucka.

«Il patine vraiment vite, lance l’entraîneur sans hésiter. C’est sa force première, il n’y a pas de doute là-dessus. Il est capable d’utiliser sa vitesse et de battre les défenseurs grâce à cela. Il donne l’impression que c’est facile!» ajoute le Slovaque d’origine.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

En plus de sa vitesse, le jeune Tellier est doté d’un sens de la compétition bien aiguisé, assure son entraîneur.

«C’est un gars compétitif. Lui, il veut gagner et marquer des buts. C’est notre meilleur joueur et l’un des meilleurs de la ligue. En plus, il est efficace dans les deux sens de la patinoire, autant en attaque qu’en défensive. C’est un jeune qui comprend bien le jeu et qui fait preuve d’une belle maturité pour un joueur de son âge. Quand on le voit en dehors de la patinoire, on réalise que c’est encore un enfant mais, quand il enfile ses patins, il entre dans une zone et il sait quoi faire. Il donne toujours son maximum.»