Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Samuel Léonard, des mains en or

28 Samuel

Léonard École : Pionniers de Lanaudière (pee-wee AAA)

Pionniers de Lanaudière (pee-wee AAA) Position : Centre

Centre Taille : 5 pi 3 po

5 pi 3 po Poids : 100 lb

100 lb Joueur préféré : Patrice Bergeron

Patrice Bergeron Équipe préférée : Canadiens de Montréal Statistiques 2018-2019

19 PJ | 20 B | 14 P | 34 PTS

«Tu ne peux pas lui permettre d’avoir la rondelle dans un rayon de dix pieds autour du filet, parce que c’est sûr qu’elle se retrouve dans le but.»

Cette phrase de l’entraîneur des Pionniers de Lanaudière Hanes Brulé est simple et précise, mais elle explique surtout parfaitement pourquoi l’attaquant Samuel Léonard marque à un rythme de plus d’un but par match depuis le début de la saison (20 en 19).

«Il possède un talent brut, des mains incroyables et un coup de patin fluide. La qualité de ses mains dans un rayon de dix pieds est inégalée. Il marque des buts pas nécessairement à cause de son lancer, mais surtout à cause de son agilité. Il va te faire danser n’importe quel défenseur par sa combinaison de changements de direction et de la qualité de ses mains. Il excelle en espace restreint. C’est un cadeau de compter sur un joueur comme lui dans ton équipe. C’est aussi un bon leader.»

Photo Martin Alarie

D’ailleurs, en début de saison, son objectif était de faire partie de notre sélection des meilleurs joueurs pee-wee au Québec.

«Il était très fier quand il a su, a expliqué son entraîneur. C’est un jeune émotif.»

Eh bien, mon cher Samuel, tu peux dire mission accomplie!