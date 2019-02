Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: William-Francisco Parent, petit mais talentueux

48 William-Francisco

Parent École : École polyvalente Nicolas-Gatineau, benjamin div. 1 (RSEQ)

École polyvalente Nicolas-Gatineau, benjamin div. 1 (RSEQ) Position : Centre

Centre Taille : 4 pi 11 po

4 pi 11 po Poids : 88 lb

88 lb Joueur préféré : Sidney Crosby

Sidney Crosby Équipe préférée : Penguins de Pittsburgh Statistiques 2018-2019

24 PJ | 35 B | 29 P | 64 PTS

À 4 pi 11 po et 88 lb, William-Francisco Parent est le plus petit joueur de la sélection d’étoiles 2019 du Journal. Et alors?

L’attaquant qui évolue au niveau benjamin division 1 pour l’école polyvalente Nicolas-Gatineau domine la compétition sur le plan offensif, dans sa ligue. En 24 parties cette saison, il cumule 35 buts et 29 passes pour 64 points, soit 10 devant son plus proche rival – et aussi membre de notre sélection d’étoiles – Julien Roy de l’école Massey-Vanier.

Son entraîneur Stéphane Bertrand ne se surprend pas de ses succès, d’ailleurs, malgré sa petite taille. Sans dire qu’il aura une carrière semblable, il compare même son style au talentueux attaquant des Flames de Calgary Johnny Gaudreau qui, lui aussi, a dû composer avec les critiques sur sa taille tout au long de sa carrière.

«C’est un joueur super intelligent qui possède un flair offensif au-dessus de la moyenne. Il est aussi très fluide sur patins», mentionne-t-il.

Pour lui, il ne fait aucun doute que le jeune Parent fait partie de l’élite de sa ligue.

«Au niveau benjamin, il est vraiment dominant. C’est un bon passeur et il possède un bon lancer des poignets. Il est très difficile à arrêter sur la patinoire puisqu’il arrive à se faufiler partout grâce à des changements de direction rapides et des mains agiles. Toutes ses habiletés individuelles sont au-dessus de la moyenne», ajoute l’entraîneur.