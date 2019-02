Les bons mots...

Lorsque vient le temps de nommer un accessoire de pêche, une technique ou même certains types de poissons, on a parfois de la difficulté à trouver l’appellation appropriée.

J’ai récemment mis la main sur un petit bouquin intitulé Dictionnaire de la pêche. Cet ouvrage fut imprimé en 1970 par la Librairie Larousse. Même si certaines dénominations semblent vieillottes, la majorité d’entre elles sont encore bien d’actualité. Dans certains cas, sans même le savoir, nous n’utilisons pas la désignation juste, mais un dérivé de la langue populaire ou bien un anglicisme.

Je vous propose aujourd’hui un petit jeu bien simple, issu de cette publication de référence, qui consiste à associer chacun des noms de la liste ci-jointe avec la bonne définition : agrafe, alevin, appât, ardillon, asticot, bague, bâillon, barbillon, benthos, bourriche, branchies, bredouille, carnassier, caudale, crue, dandinette, dégorgeoir, devon, émissaire, engamer, esche, fluorocarbone, fosse, frai, fraie, fretin, géniteur, gobage, grégaire, halieutique, hampe, larve, lombric, lucifuge, mucus, opercule, poissons fourrage, Saint-Pierre, scion, touche.

1. Très petit poisson : ___________

2. Période durant laquelle se produit la ponte du poisson : ___________

3. Petit rond sur l’eau provoqué par un poisson qui vient cueillir un insecte en surface : ___________

4. Partie la plus importante d’un hameçon, qui maintient le poisson accroché à l’issue du ferrage : ___________

5. Sorte d’anneau servant à maintenir le moulinet sur la canne : ___________

6. Patron des pêcheurs : ___________

7. Filament tactile charnu de la bouche de certains poissons : ___________

8. Petit appareil permettant de dégager un hameçon profondément engamé par un poisson : ___________

9. Récipient pour garder le poisson : ___________

10. Forme primaire de tous les êtres aquatiques à leur sortie de l’œuf : ___________

11. Organes essentiels de la respiration chez les poissons : ___________

12. Larve issue d’une mouche dont l’espèce importe, souvent appréciée des poissons : ___________

13. Se dit d’un pêcheur qui n’a pas réussi à capturer un seul poisson : ___________

14. Se dit des poissons qui consomment des proies vivantes : ___________

15. Fil de pêche utilisant les différences entre l’intensité lumineuse dans l’eau et celle dans l’air : ___________

16. Ensemble des êtres, végétaux et animaux habitant le fond d’un milieu aquatique : ___________

17. Nageoire terminant le corps d’un poisson et vulgairement appelée queue : ___________

18. Méthode de pêche, à partir du leurre du même nom : ___________

19. Brin le plus fin et le plus souple d’une canne à pêche : ___________

20. Imitation plus ou moins réussie d’un petit poisson : ___________

21. Pour un lac, cours d’eau servant de déversoir : ___________

22. Petit poisson âgé d’un été : ___________

23. Se dit des poissons qui n’aiment pas la lumière : ___________

24. Instrument conçu pour éviter une morsure lorsqu’on décroche un brochet : ___________

25. Avaler à la fois l’esche et l’hameçon, en parlant du poisson : ___________

26. Nom donné à tout ce que l’on présente à un poisson sur un hameçon : ___________

27. Partie profonde d’une rivière ou d’un étang où les poissons se rassemblent : ___________

28. Élévation rapide et anormale du niveau de l’eau : ___________

29. Partie d’un émerillon qui permet de démonter une ligne ou un bas de ligne : ___________

30. Résultat de la ponte des poissons, œufs ou alevins : ___________

31. Se dit de l’instinct qui conduit certains poissons à vivre en bancs : ___________

32. Science de la pêche : ___________

33. Les petits poissons dévorés en grande partie par les carnassiers : ___________

34. Tige d’un hameçon : ___________

35. Poisson parvenu à l’âge de la reproduction : ___________

36. Gros ver de terre utile pour la pêche : ___________

37. Liquide huileux, parfois abondant, sécrété par certaines glandes : ___________

38. Organe osseux solide recouvrant les branchies qui permet de maintenir solidement le poisson : ___________

39. Action produite sur le fil, provoquée par le poisson qui engame l’esche : ____________

40. Nom couramment employé pour désigner les esches et, moins souvent, l’amorce : _____________