Les Expos 2.0 pourraient-ils être compétitifs?

Le modèle d’affaires du baseball majeur a beau être plus avantageux pour les équipes des petits marchés depuis la disparition des Expos, les salaires sont toujours aussi déments.

Les deux plus gros noms sur le marché des joueurs autonomes, Bryce Harper et Manny Machado, n’ont toujours pas accepté de nouveaux contrats à quelques heures du rassemblement de tous les joueurs dans les camps d’entraînement.

Les échos de coulisses disent que les deux joueurs recherchent des ententes d’une valeur supérieure à 300 millions. Harper aurait décliné une proposition de cet ordre pour une durée de dix ans des Nationals de Washington, avec qui il a disputé ses sept premières saisons dans les majeures.

On a beau dire que les équipes fortunées ont les moyens de payer ce genre de contrat, c’est complètement fou ! On dit depuis des lustres que la flambée des salaires ne peut pas continuer, mais ça se poursuit toujours de plus belle.

Masse moyenne de 124,5 millions

Aussi, au moment où les astres sont alignés pour le retour d’une équipe de la MLB à Montréal, on peut se demander comment les Expos 2.0 pourraient se tirer d’affaire dans ce cirque.

Pourraient-ils rivaliser avec les organisations qui ne regardent pas à la dépense ?

Les amateurs aimeraient les voir dans la même division que les Red Sox de Boston et les Yankees de New York. Mais il leur faudrait dépenser beaucoup pour assembler une équipe capable de lutter contre ces deux formations.

Les Red Sox, qui ont remporté la Série mondiale l’an dernier, montrent la plus grosse masse salariale du baseball en marge de la prochaine saison avec des salaires projetés à plus de 221 M$. Les Yankees viennent au troisième rang avec plus de 197 M$.

Les Cubs de Chicago, champions en 2016, sont deuxièmes avec plus de 209 M$. Les Dodgers de Los Angeles (plus de 192 M$) et leurs voisins, les Angels (plus de 167 M$), complètent le top cinq.

La moyenne des masses salariales des 30 équipes de la MLB s’élève à plus de 124,5 millions en vue de la campagne à venir.

Difficile de parler de collusion

Harper a touché 21,6 millions avec les Nationals l’an dernier, comparativement à 16 millions pour Machado, qui est passé des Orioles de Baltimore aux Dodgers en juillet.

C’est difficile pour l’Association des joueurs d’accuser les propriétaires de collusion à l’endroit de Harper et de Machado. Harper a reçu une offre en bonne et due forme des Nationals et il y a lieu de penser que l’agent de Machado a des offres sur son bureau.

Le problème se trouve ailleurs. Avant même que la saison ne commence, il y a d’un côté les équipes qui croient à leurs chances, et de l’autre, celles qui travaillent en fonction des prochaines années.

L’an dernier, J.D. Martinez a paraphé une entente avec les Red Sox à quelques heures de l’ouverture des camps. Il avait trouvé l’attente particulièrement difficile.

« C’est dommage d’entendre des directeurs généraux dire qu’ils contemplent davantage le premier choix au repêchage qu’une participation à la Série mondiale », avait-il dit lors du match des étoiles, que j’avais eu l’occasion de couvrir à Washington.

Les Expos ont suivi cette direction à partir du jour où Charles Bronfman s’est dissocié du modèle d’affaires du baseball de l’époque.

Trois ans après avoir consenti avec réticence un contrat de sept ans d’une valeur globale de 14 M$ à Gary Carter, il avait donné le mandat à ses hommes de baseball d’échanger le receveur.

L’organisation a continué à recruter de bons espoirs et à les développer avec succès, mais pour les perdre éventuellement sur le marché des joueurs autonomes.

M. Bronfman n’y est pour rien dans le projet de son fils et d’autres pointures du Québec inc. de faire revivre les Expos. Il pourrait à la limite apporter une petite contribution en guise d’appui paternel.

Quant à Stephen Bronfman et à ses partenaires financiers, ils devront jouer le jeu du baseball majeur s’ils veulent vraiment donner des équipes gagnantes à leur clientèle.

150 millions pour gagner

Gagner la Série mondiale dans un monde sans plafond salarial n’est pas à la portée de toutes les bourses. Les chances sont peu probables avec une masse salariale inférieure à 150 millions en 2019.

En 2017, après plusieurs années de misère, les Astros de Houston ont remporté le premier grand championnat de leur histoire avec une masse qui dépassait 138,7 M$. Ce chiffre les plaçait au 17e rang parmi les 30 équipes des ligues majeures. Leurs adversaires, les Dodgers, venaient au premier rang avec une enveloppe supérieure à 259 millions. La masse salariale des Astros est passée à plus de 163 M$ l’année dernière.

En 2015, les Royals montraient une masse salariale de 126,5 M$ (13e) quand ils ont vaincu les Mets en Série mondiale. Le total des salaires des joueurs des Mets se chiffrait à 115 millions (17e rang).

Si les Red Sox ont remporté la Série mondiale avec la plus grosse masse salariale l’an dernier (plus de 227 M$), il n’en est pas toujours ainsi pour les équipes les plus dépensières.

Les Dodgers sont un exemple. Depuis 2013, ils ont versé un peu plus de 1,5 milliard en salaires. Ils ont participé à deux Séries mondiales consécutives, quatre séries de championnat de la Ligue nationale et deux séries de division, mais ils sont toujours en quête d’un premier titre depuis 1988.

Manny Machado, qui était avec l’équipe l’an dernier, a conservé une modeste moyenne au bâton de ,176 en série de division, ,296 en série de championnat et ,182 en Série mondiale. Bryce Harper attend encore sa chance.