L’opposition systémique

Certains disent que le Québec souffre de racisme systémique et de sexisme systémique.

Je n’y crois pas deux secondes.

Mais il y a une chose dont je suis sûr, par contre.

Le Québec souffre d’opposition systémique.

AU BOUT DE LEUR CHAÎNE

Prenez le dossier de la maternelle à quatre ans.

Le gouvernement a finalement accepté de mettre de l’eau dans son vin. Cette maternelle ne sera plus obligatoire ; vous pourrez y envoyer vos enfants si vous le voulez, ça sera votre choix, personne ne vous tordra le bras.

Malgré ce compromis majeur, les trois partis d’opposition gueulent et hurlent comme si François Legault avait mis la hache dans le réseau des CPE, fermé tous les CHSLD de la province et permis à une pétrolière américaine de forer les Îles-de-la-Madeleine.

On se calme, bonyeu !

On parle ici d’une mesure qui est destinée à améliorer le sort des enfants !

On peut émettre des bémols. Se demander, par exemple, où le gouvernement va trouver tous les profs nécessaires à l’ouverture de ces nouvelles classes, alors que nous manquons déjà d’enseignants... et de locaux.

Mais crier de la sorte ? Déchirer sa chemise et monter sur ses grands chevaux, comme un pitbull enragé au bout de sa chaîne ?

Si je n’avais pas suivi l’affaire, je croirais que le gouvernement caquiste avait décidé de dynamiter l’île d’Anticosti !

On a l’impression que l’opposition s’oppose pour s’opposer.

Parce que c’est ce que fait une opposition : elle s’oppose. CRIER AU LOUP

Pourtant, désolé, mais l’idée de la CAQ et du ministre Jean-François Roberge n’est pas si folle.

Plusieurs (pas tous, je vous l’accorde, mais plusieurs) spécialistes en éducation trouvent que la maternelle à quatre ans est une excellente façon de lutter contre le décrochage.

En France, on s’apprête à rendre l’école obligatoire dès trois ans (ce qui me semble quand même assez extrême...) !

Mais tout ce que les députés d’opposition (et les syndicats) trouvent à dire, c’est « NON ! NON ! NON ! »

Comme dans la chanson d’Amy Winehouse.

Ils ne veulent rien savoir.

Je ne sais pas ce qui est arrivé à Marwah Rizqy, mais lorsqu’elle était fiscaliste, c’était une femme calme, posée.

Depuis qu’elle est députée libérale, une grosse veine bleue lui traverse le front et elle passe son temps à déchirer sa chemise et à s’indigner contre le méchant, méchant gouvernement caquiste, quoi qu’il dise et quoi qu’il fasse. C’est le style que madame Rizqy adopterait si jamais elle devenait chef du PLQ ?

Hé boy.

On est mieux d’attacher notre tuque avec de la broche et de prendre des Advil, on va avoir mal à la tête.

À force de crier au loup pour tout et pour rien, plus personne ne vous écoute...

N-O-N

Conseil au PQ : la prochaine fois que vous posez une question référendaire, arrangez-vous pour que la « bonne réponse » ne soit pas OUI, mais NON.

Parce que c’est tout ce qu’on sait dire.

Non au pétrole, non au gaz de schiste, non aux barrages, non au cours de sexualité, non au cours d’initiation à la vie économique, non au privé en santé, non à la maternelle à quatre ans.

Non, non, non.