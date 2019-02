Manifestation contre le registre des armes à feu à Montréal

Des opposants au registre des armes à feu ont manifesté samedi devant le Palais des congrès de Montréal, où se déroule le Salon plein air, chasse, pêche et camping.

Les manifestants, membres du collectif Contre le registre, pour la santé mentale, sont d’avis que les montants alloués pour la mise sur pied et la tenue du registre devraient plutôt servir à accroître les budgets en santé mentale.

«Il faut mettre les efforts sur l’être humain et non un outil», a clamé le cofondateur du collectif, Michel Therrien.

De nombreux chasseurs portant un dossard orange étaient présents lors de la manifestation.

«Ce qu’on dit, c’est qu’on est une gang de chasseurs responsables (...) et on se responsabilise en tant que chasseurs, non seulement on se donne des outils pour mieux contrôler notre utilisation des armes à feu, mais en plus on veut mettre plus d’argent pour aider les individus qui peuvent être à problème en arrière des armes à feu», a fait valoir l’un deux.

La Loi sur l’immatriculation des armes à feu est entrée en vigueur le 29 janvier.