Meilleur entrepreneur après l’échec

Martin Plante n’a pas froid aux yeux. Après un premier échec en affaires qui l’a forcé à retourner sur le marché du travail pour éponger une dette de 50 000 $, il a retrouvé le goût d’entreprendre.

« Je suis un entrepreneur dans l’âme. J’aime ça, même quand ça va moins bien. L’échec, loin de me démotiver, m’aide plutôt à me rapprocher de mon but. »

Après une expérience malheureuse avec son entreprise Go Epik en 2012, spécialisée dans les voyages et événements pour étudiants, il a travaillé pendant quelques années pour une agence Web jusqu’au jour où il a décelé une nouvelle occasion d’affaires.

Il a créé en 2017 l’entreprise B2B Quotes avec Michel Jodoin, président fondateur de SoumissionRénovation.ca, qui est devenu son associé. Leur idée : créer une plateforme qui met en relation entreprises et fournisseurs pour des mandats dans les domaines du marketing, des communications et des technologies.

« En gros, nous sommes un site de rencontres entre clients et fournisseurs, lance Mathieu Plante. On aide des entreprises à trouver les agences ou les travailleurs autonomes les plus qualifiés pour exécuter leurs projets. »

Son passage en agence a permis à Martin de constater que le démarchage de la clientèle exigeait beaucoup d’efforts et de temps, alors que, de leur côté, les entreprises peinaient à trouver l’expertise dont elles avaient besoin.

Une amitié solide

Michel Jodoin et Martin Plante étaient tous les deux parties prenantes de l’échec de Go Epik. « On est restés amis malgré ce revers en affaires », raconte Mathieu Plante.

Leur amitié a été porteuse pour l’avenir des deux entrepreneurs. La plateforme de SoumissionRénovation.ca développée par Michel pouvait facilement être adaptée à une nouvelle industrie autre que celle de la rénovation.

« On avait ainsi accès à des ressources en programmation et en création de contenu, en plus de pouvoir partager des frais de développement, explique Mathieu Plante. J’ai pu démarrer mon projet dans un vrai environnement de travail plutôt que tout seul dans mon sous-sol. Cela a fait une différence. »

Au début, il n’était pas question pour eux de se verser un salaire. En plus de leurs fonds propres, les associés ont obtenu du financement de BDC, qui les a aidés à démarrer le projet.

Il leur a fallu attendre l’automne 2017 pour que la machine se mette réellement en marche. Actuellement, une cinquantaine de mandats sont déposés chaque semaine sur B2B Quotes, comparativement à 15 en janvier 2018.

« Grâce à notre algorithme, on détermine qui seraient les meilleurs fournisseurs selon le type de mandat et les attentes du client. On lui propose un maximum de quatre agences à qui il pourra demander une soumission. Il ne lui restera qu’à choisir le fournisseur le plus approprié pour son projet. »

Gratuit pour le client

Le service est entièrement gratuit pour le client. Les revenus proviennent des frais de mise en relation exigés aux fournisseurs, qui doivent aussi verser un pourcentage de la valeur des contrats qu’ils décrochent.

À ce jour, B2B Quotes a recruté près de 2000 fournisseurs dont 80 % sont établis au Québec, le reste au Canada. Dans la dernière année, la valeur totale des mandats qui sont passés par la plateforme s’est élevée à 11,3 M$.

« On connaît une belle croissance. On veut maintenant développer de nouvelles fonctionnalités et ajouter de nouveaux services. On vise également à élargir notre réseau de fournisseurs vers les États-Unis. »

Même s’il reste beaucoup à faire pour amener B2B Quotes là où il veut, il n’a pas peur de connaître un nouvel échec.

Il sait aujourd’hui qu’il est risqué de vouloir aller trop vite en affaires. Et que savoir bien s’entourer contribue au succès. C’est pourquoi les associés ont récemment mis sur pied un comité consultatif où siège notamment Dany Lambert, directeur des ventes chez Airbnb.

« Cela va nous aider à avancer plus rapidement. »

Son parcours

Mathieu Plante, 31 ans

Diplôme d’études secondaires, École Curé-Antoine-Labelle, 2004

Conseiller en marketing web, Combustible, 2015 à 2017

Cofondateur de B2B Quotes, 2017

UNE DE NOS MEILLEURES DÉCISIONS

« Savoir m’entourer de personnes de confiance. Que ce soit en affaires ou comme investisseur immobilier, j’ai constitué un réseau solide sur lequel je peux compter. »

UNE DE NOS PIRES DÉCISIONS

« Fonder une entreprise dans le domaine du voyage sans trop connaître les exigences réglementaires. Une erreur qui s’est révélée coûteuse. »

