S’il en est deux qui sont employés à toutes les sauces, c’est bien le mot « sortie » et son verbe « sortir ». Un mot qui a l’air anodin, mais qu’on a décidé d’utiliser pour mille raisons. Un peu froid quand vient le temps de « sortir » dehors, mais c’est enflammant de « sortir » avec quelqu’un. C’est amusant de jaser avec un enfant parce qu’on se demande toujours ce qu’il va nous « sortir ». Même les autoroutes ont leurs « sorties ». Il faudra certainement en emprunter une si on a une « sortie » entre amis en ville. Vous avez peut-être été surpris d’apprendre qu’un de vos amis est « sorti » du garde-robe, et il serait inapproprié de « sortir » des arguments.

Il est excitant à voir jouer, Kotkaniemi. Vraiment, il « sort » du jeu trouvant toujours le moyen de nous « sortir » un lapin de son chapeau. Je ne sais pas d’où il « sort » celui-là. Et, « sorti » de nulle part, on a eu Rambo qui a fait une « sortie » contre les politiciens. Un autre a « sorti » quelques bourdes, mais il a trouvé le moyen de s’en « sortir ». Des stratèges se demandent ce qui ferait « sortir » le vote. Comme vous voyez, avec le verbe « sortir », on « sort » n’importe quoi... on « sort » même les vidanges. Il y a également les « sorties » en douce, les « sorties » d’urgence et les « sorties » côté jardin.