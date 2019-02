Sur le coin de Pie-IX et Adam

Prendre l’air sur Pie-IX

Photo courtoisie des Archives de l’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Homme assis sur un banc public du boulevard Pie-IX devant l’épicerie Levac au coin de la rue Adam, vers 1920, PERS-QHM-04

Voici une scène difficilement imaginable de nos jours : cet homme prend l’air sur ce banc au milieu du boulevard Pie-IX, à l’angle de la rue Adam. Peut-être s’agit-il de Valéry Levac, propriétaire de l’épicerie du coin, aujourd’hui le dépanneur Canaan. Né en 1871, M. Levac épouse en 1908 Clémentine Desjardins à l’église de la Nativité d’Hochelaga. En 1917, il ouvre sa petite épicerie à l’angle Adam et Pie-IX, où plusieurs familles récemment installées à Maisonneuve viennent faire leurs achats. Les environs sont alors bien différents. Nommée ainsi en 1874 en l’honneur de l’intrépide pape Pie-IX, l’artère avait pour objectif de relier le fleuve à la rivière des Prairies. Jalon important de l’embellissement de la Cité de Maisonneuve, le boulevard est large de 100 pieds (30,5 m), bordé d’arbres, d’un large terre-plein gazonné et de luxueux lampadaires à cinq globes. Nombre de demeures bourgeoises s’élèvent sur l’élégant boulevard, tandis que des duplex et triplex accueillent les familles ouvrières sur les rues Lafontaine et Adam.Tous à l’église

Photo courtoisie d’Eveline Favretti, fonds de la famille Côté-Nantel, Première chapelle Très-Saint-Nom-de-Jésus à Maisonneuve, vers 1890. St-Canut-8-0023

Avec ses clochers bombés d’origine, l’église Très-Saint-Nom-de-Jésus a fière allure en 1920. Quelques décennies plus tôt, l’église a été précédée d’une humble chapelle. Comme il était impensable de développer Maisonneuve sans pôle religieux, les promoteurs Alphonse Desjardins et Charles-Henri Létourneux font don de cinq lots sur l’avenue de La Salle pour la construction d’une chapelle en bois en 1888. Sous la gouverne du distingué curé Tancrède Adam, la première messe est célébrée l’année suivante. Une école au sous-sol de la chapelle accueille les petits. Entre 1900 et 1905, la population passe de 4000 à 10 000 personnes, nécessitant la construction d’une vraie église de 1903 à 1906. Malgré sa stature de cathédrale, ses vitraux importés de France et son orgue Casavant, l’église Très-Saint-Nom-de-Jésus est fermée en 2009 à cause d’importants problèmes d’infrastructures. Une somme ayant été finalement dégagée pour la réfection des fondations, l’église est rouverte en 2014, permettant notamment la tenue de visites historiques et d’agréables concerts.

L’ancienne école des Irlandais

Photo [Ancienne école St. Aloysius en 1976, aujourd’hui Saint-Nom-de-Jésus], tirée de « Les Édifices scolaires », Répertoire d’architecture traditionnelle, CUM, 1980. p.211

Avec son architecture rappelant la biscuiterie Viau, l’école Saint-Nom-de-Jésus était à l’origine connue sous le nom de St. Aloysius School. Construite en 1921-22, elle accueille les élèves irlandais catholiques du quartier. En 1901, 15,8 % de la population de Maisonneuve est d’origine anglophone. Si la plupart de ces familles sont de confessions protestantes, il y a aussi des Irlandais catholiques. L’école porte le nom de leur paroisse St. Aloysius. Fondée en 1908, l’église se trouvait aussi sur la rue Adam, entre les rues Valois et Nicolet, où l’on trouve aujourd’hui le parc St. Aloysius. En 1970, l’école prend le nom de Saint-Nom-de-Jésus ; les 300 élèves anglophones sont transférés à l’ancien pensionnat Providence Sainte-Élisabeth, au 1691, boulevard Pie-IX. Mais la chute du nombre d’étudiants anglophones en 1978 entraîne la fermeture de cette dernière école. Comme les écoles Baril et Hochelaga ces dernières années, la bâtisse de Saint-Nom-de-Jésus a été condamnée pour sa mauvaise qualité d’air. Elle fait l’objet d’importantes rénovations, et sa réouverture est prévue à la rentrée 2019.

Photo PIerre-Paul Poulin

- Collaboration spéciale, atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve