Une proposition déroutante

Avec son nouveau film, Répertoire des villes disparues, le cinéaste Denis Côté explore le cinéma de genre pour signer un drame rural atypique et déroutant dans lequel il mélange à sa façon l’épouvante, le fantastique et la réflexion sociale.

La scène d’ouverture de Répertoire des villes disparues frappe fort. Au milieu d’une route de campagne enneigée, une voiture qui roule à vive allure sort subitement de la route pour aller percuter violemment un poteau électrique. On apprendra rapidement que le conducteur du véhicule­­­, Simon, un jeune homme dans la fleur de l’âge, a perdu la vie dans cet accident.

Est-ce un suicide ? C’est la question qui tracasse les habitants d’Irénée-les-Neiges au lendemain de ce drame qui a bouleversé ce petit village de 215 âmes. Alors que le frère de Simon, Jimmy (Robert Naylor), tente de comprendre ce qui s’est passé, son père (Jean-Michel Anctil) décidera de fuir temporairement le village pour faire le vide autour de lui.

Or, les habitants d’Irénée-les-Neiges ne sont pas au bout de leurs peines. Depuis quelques jours, des apparitions mystérieuses ont commencé à hanter le village. Des gens qui ressemblent étrangement à des personnes qui ont déjà habité la région se promènent dans les champs, les rues et les maisons abandonnées. La mairesse du village (Diane Lavallée) a beau essayer de rassurer tout le monde, la présence inexplicable de ces étrangers a de quoi inquiéter.

La peur de l’autre

Pour ce 11e long métrage, Denis Côté (Curling, Vic + Flo ont vu un ours) s’est inspiré librement d’un livre du même titre écrit par l’auteure Laurence Olivier. Le résultat est à la fois intrigant et déroutant. Le cinéaste s’affaire­­­ d’abord à installer une ambiance sombre et lourde qui laisse croire qu’on aura droit à un (autre) drame sur le deuil. Mais le film bifurquera vers le fantastique et l’épouvante avec l’apparition de ces mystérieux revenants.

Un peu comme le faisait Robin Aubert avec son film de zombies Les Affamés, Denis Côté s’amuse donc avec les codes du cinéma de genre pour offrir une réflexion sur le Québec rural d’aujourd’hui, en abordant subtilement des questions comme la disparition des villages, l’immigration, la peur de l’autre et notre résistance au changement.

Mettant en scène une dizaine de personnages, le film est porté par quelques performances marquantes, dont celle de Larissa Corriveau dans la peau d’une jeune femme incomprise qui semble réussir à connecter avec les étrangers. L’excellente Diane Lavallée s’illustre elle aussi sous les traits de la mairesse du village, qui affronte la situation avec aplomb – un personnage directement inspiré de l’ancienne mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy-Laroche.

Comme dans ses films précédents, Denis Côté intègre au récit une touche d’humour noir qui ajoute à l’étrangeté de l’œuvre. Il en résulte un film inclassable, d’une beauté brute, qui s’inscrit en parfaite continuité avec les longs métrages précédents de Côté.

Répertoire des villes disparues (3/5)

Un drame de Denis Côté. avec Jean-Michel Anctil, Robert Naylor, Diane Lavallée et Josée Deschênes.