[VIDÉO] Coup de circuit pour les Hurricanes!

Les Hurricanes savent comment célébrer une victoire: avec un coup de circuit, bien sûr!

Tout le monde s'ennuie du baseball. Bon, OK, peut-être pas tout le monde, mais avec le printemps à nos portes, les camps d'entraînement des ligues majeures qui se mettent en branle et le soleil, ça commence à sentir la balle.

Les Canes ont visiblement hâte au 28 mars, date à laquelle le calendrier régulier de la MLB s'amorcera.

L'équipe de la Caroline a pris l'habitude de célébrer chaque victoire à domicile avec des célébrations originales: le «Storm Surge».

Les partisans en redemandent, et avec la mise en scène de vendredi soir, une tempête d'idées s'imposera à la prochaine réunion d'équipe pour égaler celle-ci.

Après une victoire de 3-1 contre les Oilers, les joueurs ont rendu hommage au baseball, mais aussi au fameux «bat flip» de l'ancien voltigeur des Blue Jays de Toronto, Jose Bautista.

Avec 66 points au classement, les Hurricanes sont au plus fort de la course aux séries, à un seul point des Penguins et de la deuxième équipe repêchée.

Qui a dit que le hockey en Caroline était mort?

À voir!