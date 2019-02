DESGAGNÉ, Lucien



Ce 10 février 2019, à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay de Montréal, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé M. Lucien Desgagné.Il était l'époux de Mme Colette Boucher depuis plus de 67 ans.Il laisse également dans le deuil, ses enfants: Lucie (François Villeneuve), Claire (Jean-Pierre Vuillaume), Monique (Pierre Faucher), feu Madeleine, Jacques, Francine (Louis Guilbault) et son fils adoptif Pierre Lavergne; ses petits-enfants: Solen, Vincent, Jean-Philippe, Arnaud, Laure Anh, Samuel et Laurie; ses arrière-petits-enfants: Léonard et Nathaniel. Il était le frère de: Colette, Réjane, Jean-Claude, Pâquerette et feu Gérard. Il était le beau-frère et ami de: feu Jean-Marie Boucher, feu Jacqueline Boucher, feu Gemma Boucher, feu André Boucher, feu Lili Boucher et Marcel Boucher. Il laisse également dans le deuil, de nombreux neveux et nièces.La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay pour tous les soins attentionnés qui lui ont été prodigués pendant près de 3 ans.La famille accueillera parents et amis le samedi 23 février 2019, de 13h à 16h et une célébration de la Parole suivra, au complexePour les personnes qui le désirent, au lieu de fleurs, la famille vous suggère un don aux organismes suivants, à votre gré:Fondation Berthiaume-Du Tremblay ou Société Alzheimer de Montréal.