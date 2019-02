Rossy, Shirley

(née Assad)



Shirley Ann Rossy est décédée paisiblement le 11 février 2019, à l'âge de 82 ans. Prédécédée par son époux depuis 48 ans, Edmund P. Rossy (2007).Elle était une mère élégante, attentionnée et dévouée pour ses enfants Carol (Peter), Alan (Roula) et Joanne; une grand-mère fière de Stéphanie (Omari), Patrick (Virginie), Christopher, William et Daniel Malouf; Michelle, William et Christopher Rossy; Philip et Eric Tabah; l'arrière-grand-mère de Michael; la soeur de Josephine Aziz (feu Albert) de London, Ontario; la belle-soeur d'Edward (feu Gladys) et Raymond Rossy. Elle fut prédécédée par ses belles-soeurs et beaux-frères: Theo (Jay), Walter (Alexandra), Fred (Ramsa), George (Diana), Georgette (Emile Chacra), Michael (Celia) Rossy et Agnes Khoury. Elle laisse derrière elle de nombreux neveux et nièces.Née à Kirkland Lake, en Ontario, le 2 mai 1936, maman était incroyablement résiliente. Elle s'est battue très fort durant près de 5 ans contre la maladie. C'était une femme vraiment exceptionnelle qui émanait de la gentillesse et qui vivait sa vie avec intégrité, humilité et grâce. Sa réalisation dont elle était la plus fière était sa famille. Elle adorait passer du temps avec ses enfants et ses petits-enfants.Elle a été présidente de la chorale de l'Église Saint-George orthodoxe de Montréal de 1990 à 1992. Elle aimait beaucoup aller à la liturgie du dimanche matin et chanter dans la chorale. Sa personnalité et son sourire ont toujours été accueillants pour les nombreux nouveaux membres qui sont devenus ses amis pour la vie. Sa participation à la chorale et son travail avec l'Église ont été assidu. Sa passion pour les voyages l'a amenée, elle et notre père, dans de nombreux pays autour du monde où elle a apprécié les paysages, la musique et les diverses cultures. Elle aimait jardiner à la maison et consacrait une grande partie de son temps à faire en sorte que tout soit parfait. La vie de maman était alimentée par sa foi en Dieu, sa famille, ses amitiés et les nombreuses personnes merveilleuses qui ont fait partie de son voyage.Notre famille exprime ses sincères remerciements et sa plus profonde gratitude pour les soins exemplaires, la gentillesse et la compassion de toutes les équipes associées de l'USI et du CD7 à l'Hôpital général juif, à la Fondation de l'HGJ et à Larry Sidel. Nous remercions tout spécialement le Dr Michel de Marchie pour son dévouement sans faille et son excellent travail au-delà de l'appel du devoir. Merci à Dr Jed Lipes pour son travail et ses conseils. Beaucoup d'affection et de gratitude envers le Dr Paul Rossy. Nous remercions Anastasia pour ses soins extraordinaires et son engagement envers notre mère depuis plus de 4 ans. Merci aux aidants naturels Hilda, Lavern et Sylvestia qui ont véritablement aidé et réconforté maman. Un grand merci à Paul Jabara, directeur de la chorale de l'église Saint-George, pour l'organisation des musiciens et la sélection de la musique pour le prochain hommage à notre mère. Enfin, le Très Révérend Dr Joseph F. Purpura, pasteur de l'église St. George, pour ses nombreuses visites à l'hôpital et ses prières. Nous avons été bénis par votre présence à tous.Les visites auront lieu à l'église orthodoxe Saint-George de Montréal, 575, rue Jean-Talon Est, Montréal (Québec) H2R 1T8, le lundi 18 février 2019 de 16h à 20h, et le mardi 19 février 2019, à 10h. Les funérailles auront lieu le mardi 19 février 2019 à 11h, au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits, en mémoire de Shirley Rossy, à l'église orthodoxe Saint-George de Montréal, par chèque ou en visitant le site web saintgeorgemontreal.org.