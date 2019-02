8 raisons d'écouter le nouvel album d'Avril Lavigne

Morte et ressuscitée? À l'article de la mort à cause d'une tique? Engloutie par le marché asiatique à cause de son association avec Hello Kitty? On ne sait pas si toutes les rumeurs sur Avril Lavigne sont vraies, mais on sait qu'il faut écouter son nouvel album. Voici pourquoi:

1- Elle a sorti la power ballade Head Above Water qui est également le titre de son nouvel album sorti vendredi. La chanson parle d'avoir l'impression de mourir.

C'est pas un sentiment qu'elle sort de son chapeau comme un lapin: elle a frôlé la mort à cause de la maladie de Lyme. Elle a d'ailleurs parti une fondation pour venir en aide à ceux qui en souffrent. Assez cool.

2- Une rumeur veut qu'elle se soit enlevé la vie en 2003. Elle aurait, depuis, été remplacée par un sosie, Melissa Vandela, pour permettre à sa maison de disque de ne pas perdre trop d'argent.

Depuis, le fun est sans fin: chaque fois qu'on la voit, on peut essayer de déceler les parties de sa face qui pourraient faire en sorte que ça ne soit pas la VRAIE Avril. C'est un jeu de cherche et trouve, mais en moins plate.

3- Elle est revenue du côté sombre de la force. Elle ne se déguise plus en cupcake pour vivre la asian life avec Hello Kitty.

4- Elle a arrêté de s'habiller en rose. Vous me direz que, là, elle est rendue toute nue. Ok. Mais elle ne s'habille plus en rose.

5- Elle ne sort plus avec Nickelback Chad Kroeger.

6- Quand on était adolescentes, Avril nous donnait un modèle alternatif de femme-idole. C'était l'année où Shakira se déhanchait en bikini à franges avec des chevaux sur Whenever Wherever. Avril nous a donné l'option de faire du skate, de s'habiller en noir et de ne pas sourire sur les photos.

Cette énergie plus «à côté» des tendances, on l'avait perdue depuis quinze ans chez Avril Lavigne et là, on y retouche un peu enfin.

7- En plus d’avoir retrouvé le droit chemin, elle a grandi avec son public. Elle aborde des thèmes qui nous touchent en tant que femmes aujourd’hui, comme ils nous touchaient, en 2002, en tant qu'ados. Elle chante d’ailleurs aujourd’hui la pièce I Fell in Love with the Devil, un texte qui n’est pas sans rappeler les épouvantables dates qu'on peut avoir aujourd'hui grâce à Tinder, notamment.

8- Les psychologues ne cessent de le dire: la vingtaine, c'est la décennie où tu te cherches et la trentaine venue, tu te trouves enfin. J'ai eu trente ans récemment. Avril en a 34. Si elle est capable d'émerger d'une période trouble qui a duré trois (mauvais) albums ainsi, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Pas vous?