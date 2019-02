Au garage à cause des nids-de-poule

Jamais les garagistes de la région de Montréal n’ont vu un hiver aussi catastrophique en ce qui a trait aux crevaisons et aux autres bris de véhicule causés par les innombrables nids-de-poule.

« Cette année, je bats mes records. D’habitude, c’est tranquille après Noël. Là, ce n’est pas le cas du tout », atteste Marc Vidal, propriétaire de Garage Vidal, situé près du parc La Fontaine, à Montréal. Il est dans les affaires depuis 20 ans.

Le mélange des précipitations, les variations de température extrêmes et le froid sibérien augmentent, selon les garagistes, le nombre de nids-de-poule dangereux. Ceux-ci sont la source logique de ces nombreuses crevaisons, qui se transforment parfois même en pneus carrément éventrés.

« J’ai reçu six crevaisons, vendredi seulement. Normalement, je peux en faire un ou deux par jour », précise le garagiste d’expérience.

Même constat chez Serge Garage, dans le quartier montréalais Griffintown.

Pas contents pour autant

« On voit aussi beaucoup de suspensions qui cassent, des klaxons et des poignées de porte qui gèlent, et des roues d’alliage qui bossent », énumère Serge Attar qui attribue tous ces problèmes moins fréquents au froid intense.

« C’est spécial, cette année. Il y a plus de bris de silencieux qu’à l’habitude. Avec le froid et les nids-de-poule, le métal casse plus vite », avance Simon Adames, gérant chez Koki Silencieux, dans le Vieux-Longueuil.

Même s’ils pouvaient y voir la bonne affaire, la plupart des commerçants n’aiment pas voir leur clientèle dans de beaux draps. Et ils admettent ne pas rouler sur l’or outre mesure.

« C’est terrible pour les clients qui perdent temps et argent pour des crevaisons ou d’autres niaiseries. Ça me fait mal au cœur de voir ça », avoue avec sincérité Juan Henriquez Menares, propriétaire du Garage Henriquez, dans le secteur Pointe-Saint-Charles.

C’est le cas de Charles Benoît, un nouveau conducteur de 29 ans qui a brisé son protecteur de moteur en plastique à son premier hiver sur les routes. Il a reçu une facture avoisinant les 50 $ cette semaine.

« Ce n’est pas si cher, mais tu prends mon cas et tu le multiplies par des milliers de personnes, ça commence à faire beaucoup, note-t-il. On dirait qu’on est sur un terrain de guerre, à Montréal. On est censé être une ville développée. Ça ne paraît pas ! »

« Nids-de-glace »

« C’est la pire année avec les trous. Ce n’est pas déneigé comme il faut. Je n’ai jamais vu du travail mal fait comme ça. La mairesse [Valérie Plante] va moins sourire aux prochaines élections », soutient M. Menares.

Du côté des remorqueurs, on affirme par ailleurs qu’il ne s’agit pas de la « pire année », malgré plusieurs enlisements dans des « nids-de-glace ».

« L’année passée, c’était encore pire. On a moins de neige. Les automobilistes sont bien plus gâtés », maintient pour sa part Martin junior Goulet, de Remorquage Goulet 2015.

« On a une quinzaine de crevaisons par jour », dit Patrick Poulin, de Top Speed. Il en dénombre 285 dans les 30 derniers jours pour sa compagnie, à Montréal seulement.

♦ Le ministère des Transports dit dépenser près de 2 M$ par année en réparation de nids-de-poule, à Montréal, et 8,8 M$ au total, pour les quelque 200 000 nids-de-poule sur les routes de la province. La Ville de Montréal consacre 3,5 M$ à la réparation de ces trous.

► Dommages fréquents dus aux trous

Crevaisons de pneus

Silencieux brisés

Suspensions cassées

Protecteurs de moteur en plastique brisés

► Et en raison du froid