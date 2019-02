FORTIN, Isidore F.É.C.



Frère Isidore Fortin, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, à Laval, le 13 février 2019, à l'âge de 96 ans et 8 mois.Fils de Philippe Fortin et de Blandine Brien, il naquit à Montréal le 12 juin 1922. Entré chez les F.É.C. en 1938, il se dévoua à l'éducation des jeunes pendant près de 40 ans à Montréal (Plessis, St-Henri, Mont-St-Louis), Lachine et St-Jérôme. Il travailla ensuite comme aide au Collège St-Paul à Varennes et à la maison provinciale à Longueuil. Il était retraité à la Résidence De La Salle de Laval depuis 2002.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, des neveux, des nièces et des amis.Le défunt est exposé le mardi 19 février, de 11 h à 21 h (prière communautaire et témoignages à 19 h 30) et le lendemain, à compter de 9 h, à la :300, CH. DU BORD DE L'EAU, LAVALLes funérailles auront lieu au même endroit, le mercredi 20 février, à 10 h 30. L'inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière Notre-Dame des Neiges, à Montréal.