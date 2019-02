C’est arrivé la semaine du 17 février

17 février 1975 Photo d’archives, de la Ville de Montréal

Fin de la démolition partielle de l’église Saint-Jacques pour la construction du nouveau campus de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). L’université, fondée en 1969, est dispersée entre plusieurs pavillons. Le Quartier latin, où se trouvait auparavant l’Université de Montréal, est le lieu tout désigné pour bâtir les nouveaux locaux. Le clocher et le transept sud de l’église Saint-Jacques sont classés comme biens patrimoniaux en 1973, et on les intègre à la structure de l’actuel pavillon Judith-Jasmin. Le clocher, toujours visible de nos jours, rappelle la présence d’une église emblématique du quartier tout en identifiant la nouvelle université francophone montréalaise.

18 février 1911 Le Montreal Ski Club tient un championnat de saut à ski sur la montagne ! Des sportifs du Canada et des États-Unis se produisent devant près de 4000 spectateurs. 19 février 1961 Une nouvelle station de télévision, Télé-Métropole (CFTM-TV), lance sa programmation. Le premier ministre Lesage déclare : la télévision a « une responsabilité énorme » et « nous avons bon espoir que Télé-Métropole servira les intérêts du Canada français ». 20 février 1808 Le député Ezekiel Hart est expulsé de l’Assemblée. Il avait prêté serment sur la Bible, mais en raison de sa confession juive, la validité de son serment est contestée. 21 février 2002 Les Canadiennes savourent finalement la victoire en hockey féminin en battant leurs grandes rivales, les Américaines 3 à 2, à Salt Lake City. 22 février 1960 Décès à Paris de l’artiste d’avant-garde Paul-Émile Borduas. Son rôle comme principal rédacteur du Refus global, dénonçant le conservatisme de la société québécoise, lui coûte son emploi à l’école du meuble de Montréal.

23 février 2008

Photo courtoisie, Réjean Martel

Le Canadien retire le chandail numéro 23, celui de son ancien capitaine, entre 1982 et 1989, Bob Gainey. Entré dans la LNH en 1973, il a joué toute sa carrière pour le Canadien. Il aura disputé un total de 1160 matchs de saison régulière, marqué 239 buts et recueilli 262 mentions d’aide, en plus de remporter cinq fois la coupe Stanley. Son caractère de leader flegmatique servait bien son style de jeu défensif. Devenu entraîneur et directeur gérant dans les années 1990, il dirige le Canadien de 2003 à 2012.