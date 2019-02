Exo : Deux fois moins d’inspecteurs depuis quatre ans

Les inspecteurs d’exo se plaignent que leur nombre diminue, alors que le réseau qu’ils doivent couvrir augmente année après année. Une situation qui serait à l’origine des nombreux retards subis par la clientèle des trains de banlieue, selon eux.

En 2015, 69 inspecteurs étaient affectés pour surveiller les trains de banlieue ainsi que les autobus des couronnes nord et sud appartenant à exo. Cette année, ce nombre a chuté à 32, selon des données transmises au « 24 Heures » par le syndicat des inspecteurs des transports métropolitains.

Ces employés sont formés pour faire face aux imprévus en cas de perturbations de service comme des retards, des incidents, des interventions des services d’urgence tout en contrôlant aussi les titres de transport. Ils s'occupent des trains de banlieue et des autobus qui ne sont pas sous la gouverne de Montréal, Laval et Longueuil depuis la création du Réseau de transport métropolitain (RTM) en juin 2017, devenu par la suite exo.

La convention collective des inspecteurs est échue depuis le 31 décembre 2017 et une nouvelle ronde de négociations est désormais en cours.

« Ça ne marche plus. L’équipement des trains se fait vieux, mais surtout, les délais des retards sont beaucoup trop longs dans le réseau parce qu’on n’est plus capable de se rendre sur les lieux d’un incident dans des temps raisonnables et faire redémarrer les trains », a affirmé David Gaillard, président du syndicat.

Selon lui, les inspecteurs sont moins nombreux pour s’occuper d’un réseau qui s’agrandit d’année en année.

« La situation risque juste d’empirer avec ce gel d’embauche. On s’occupe de tous les trains de banlieue et aussi des réseaux d’autobus des couronnes nord et sud. Avec nos 32 inspecteurs, couvrir toute cette zone, c’est impossible. On ne peut pas se rendre à temps sur les lieux d’un incident avec des délais raisonnables. Ça peut même être très dangereux pour notre clientèle si un problème de sécurité survient, comme un attentat à la Gare Centrale par exemple », a martelé M. Gaillard.

Aucune répercussion

D’après l’organisme public de transport en commun, cette diminution d’inspecteurs chez exo n’a aucun impact sur son service.

« Je tiens toutefois à rassurer que ni la sécurité de nos usagers, ni le déroulement nos opérations, ne sont compromis par le nombre actuel d’inspecteurs. La sécurité de nos usagers est une priorité chez exo », a affirmé Catherine Maurice, porte-parole de l’organisme.

Exo n’a pas souhaité commenter davantage le sujet en raison des négociations en cours avec le syndicat des inspecteurs.

Durant la dernière semaine du mois de janvier, seulement 68% des trains de la ligne de Mascouche et 76% de ceux de Deux-Montagnes ont été à l’heure. Pour la première semaine de février, le taux de ponctualité de la ligne de Deux-Montagnes était d’à peine 79%. Notons que les trains d’exo visent normalement une cible de ponctualité de 95 %.