Il déneige Montréal avec sa Smart électrique

Un Montréalais a conçu une déneigeuse électrique maison avec une voiture Smart et une pelle électrique, et ce, pour le plaisir!

«J'ai installé une pelle à neige sur un véhicule Smart électrique pour pouvoir déneiger pour le plaisir, à trois heures du matin, sans réveiller les résidents», peut-on lire sous la vidéo mise en ligne le 15 février.

On peut y voir l'homme sortir de son garage à bord du véhicule et amorcer son opération de «déneigement amateur» sous les regards de quelques curieux.

Selon une autre vidéo disponible sur sa chaîne YouTube, Frank of All Trades, il aurait mis six mois à peaufiner son plan, tentant de trouver les bons ajustements, la bonne pelle et la bonne voiture.

La pelle et la voiture sont toutes les deux électriques.

Espérons que son idée fera des petits!