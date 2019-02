Avec un humour implacable et un sens de l’autodérision extraordinaire, doublés d’une grande lucidité, la comédienne de théâtre française Sabrina Marchese raconte, sur le vif, l’art délicat de refaire sa vie, dans son premier roman, Une semaine sur deux (ou presque).

Photo courtoisie, Éditions Albin Michel Dans ce roman tragi-comique qui se lit d’une traite, la narratrice, une comédienne trentenaire luttant contre un excès de poids, raconte l’échec monumental d’une relation amoureuse avec un manipulateur narcissique consommé (bien nommé Mr Connard dans le roman), son coup de foudre pour un nouvel homme, très bien cette fois, sa grossesse, l’arrivée d’un bébé.

À cette nouvelle relation se greffe une gamine de 4 ans, Lisa, qui lui donnera du fil à retordre, et l’ex de son nouveau conjoint, Christiane, absolument folle à lier.

Au jour le jour, on découvre ses réflexions sur la grossesse et la vie de couple, sur une vie de famille à inventer, sur un équilibre à retrouver après une enfance compliquée et sur une relation amoureuse destructrice. En contrepartie, elle décrit aussi sa joie immense d’avoir trouvé un meilleur partenaire de vie. Ça fait du bien.

Tabous

Depuis la sortie du livre, en France, Sabrina Marchese a rencontré beaucoup de lecteurs et observe que les langues se délient un petit peu. « J’ai l’impression que le sujet n’est pas trop abordé », dit-elle à propos des familles recomposées.

« C’est pas quelque chose dont on parle, surtout de manière négative. À partir du moment où j’ai commencé à en parler, on a commencé à me dire : ah, moi aussi c’est compliqué, c’est dur. On en parle toujours comme d’une famille formidable, de quelque chose de joyeux, d’un peu fantastique... mais la réalité n’est pas forcément celle-là ! »

Sabrina Marchese a choisi de coucher ses réflexions sur papier lorsqu’elle est tombée enceinte. « Je voulais laisser un souvenir rigolo à ma fille et à ma belle-fille, en racontant notre histoire comme un journal, en racontant des anecdotes et des petites expériences, en me disant, dans 10, 15, 20 ans, ma fille et ma belle-fille liront ça. Je l’ai fait lire à mon homme qui, lui, m’a dit : c’est publiable. »

L’écriture s’est faite sur le vif, au jour le jour. « J’avais besoin de coucher ça sur papier. Ça me faisait du bien. C’est ce qui me permettait de prendre du recul, d’analyser la situation, d’essayer de comprendre, de voir comment ça évoluait », dit-elle. Le roman est très autobiographique : « à 99,99 %, confirme l’auteure. Je vous assure que tout est vrai. »

Manipulateur narcissique

Sabrina Marchese raconte à quel point il est difficile de s’extirper d’une relation avec un manipulateur narcissique – elle est restée avec « Mr Connard » pendant quatre ans. « C’est dur de conseiller quelque chose. Mes amis ont essayé de m’avertir. Malheureusement, je crois que ça devait venir de moi. J’étais tellement persuadée que ça allait changer, qu’il allait changer, qu’on allait pouvoir vivre heureux... que je suis restée là-dedans. »

« À la rigueur, ce que je pourrais dire aux femmes qui vivent ça, c’est qu’à partir du moment où votre conjoint veut toujours faire de vous quelqu’un d’autre, il faut fuir. Aujourd’hui, je suis avec une personne qui m’aime comme je suis, qui aime mes amis, qui aime ma famille. Et je vous assure que ça change tout. »