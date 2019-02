Le Pentathlon des neiges : un événement multisport à ne pas manquer!

Du 23 février au 3 mars, des milliers d’athlètes enfileront leurs plus beaux habits – leurs vêtements de sport – pour que la course puisse se marier avec ses cousines ski de fond, vélo, raquette et patin dans le cadre du Pentathlon des neiges.

Que ce soit en réalisant les cinq épreuves pentathloniennes en elles-mêmes, les trois proposées au triathlon (raquette, patin, ski) ou les deux du duathlon (course et ski de fond), du plaisir hivernal est à prévoir ! C’est sur le site des plaines d’Abraham que sera présentée cette édition 2019 du célèbre Pentathlon des neiges qui regroupe des athlètes à travers la dizaine de courses offertes... sans oublier tous leurs fans.

Pour tous les niveaux

Le Pentathlon est assurément un événement rassembleur. Avec ses différents défis, entre autres ceux lancés aux entreprises, aux écoles, aux familles et aux amis, tout le monde peut y trouver son essoufflement... heu, son compte ! Il est possible d’accomplir les épreuves seul ou en équipe. Des athlètes élites de partout à travers le monde s’y retrouvent même soit pour la coupe du monde de triathlon d’hiver ou encore pour vivre le niveau relevé du pentathlon solo. Les différentes catégories d’âge permettent tant aux jeunes qu’aux sages – aussi appelés les plus vieux ou les moins jeunes – de se comparer les uns avec les autres. De toute beauté... comme notre hiver !

Photo Adobe stock

Le bon équipement

Pour participer au Pentathlon, il n’est pas nécessaire d’avoir l’équipement à la fine pointe. Un minimum est requis, mais nul n’est tenu de sortir l’attirail de compétition internationale.

Question vélo, plusieurs utilisent celui de montagne qui, grâce à ses pneus larges et cramponnés, offre une bonne adhérence au sol. D’autres sportifs choisissent le fameux « fat bike » pour ses gigantesques pneus offrant assurément stabilité. Les athlètes axant davantage leur expérience sur la performance compromettent l’adhérence pour la vitesse en choisissant le vélo adapté de cyclo-cross.

Photo Adobe stock

Pour la course à pied, les espadrilles cramponnées sont souhaitables. La surface instable, souvent comparable à une plage de sable ou à un verre de Slush Puppie, nécessite un soulier de course à crampons pour minimiser le risque de chute.

Pour le ski de fond, les plus classiques et les styles « skate » se partagent les pistes. Il est certain que ceux au pas de patin ont un coup de bâton d’avance sur les autres par la simple amplitude de mouvement qu’offre leur choix de style, mais qu’importe plus que le plaisir ?

Question patin, maintenant, l’anneau accueille tant les lames régulières à dents des patins blancs que les courbes des patins de hockey. Les meilleurs sortent leurs longues lames pour maximiser la vitesse. Quel spectacle !

Photo Adobe stock

Et s’il est question de raquette, il faut exclure celles de tennis ou de badminton ! Tous les autres modèles sont admissibles. Plus elles laissent de liberté de mouvement, mieux c’est. Il est donc adéquat de laisser la babiche à la maison ! Les coureurs-raquetteurs habitués au sport optent pour des modèles spécifiquement conçus pour la course !

Photo Adobe stock

Pas le goût de participer ? Allez-y donc pour encourager !