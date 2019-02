Nouvelles menaces pour The Voice

La course pour remplacer The Voice s’intensifie cet hiver. Face aux pertes d’auditoire du format un peu partout dans le monde, les grands diffuseurs passent en mode offensif en présentant de nouveaux concours du genre, comme The Masked Singer et The World’s Best.

Lancée le mois dernier sur FOX aux États-Unis, The Masked Singer a surpris plusieurs observateurs, qui prévoyaient un échec cuisant. Et pour cause. Ce concours de chant rassemble 12 célébrités mystères, qui présentent à tour de rôle des numéros en portant des masques de lapin, de licorne, de lion, d’hippopotame et même d’ananas. Le panel de juges, composé de stars de seconde zone comme Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls), Jenny McCarthy, Robin Thicke et Ken Jeong, vote en s’appuyant uniquement sur une chose : la présence scénique et vocale.

L’identité du concurrent est révélée seulement lorsqu’il est éliminé, faute d’un nombre suffisant de points pour passer au tour suivant. Jusqu’à présent, l’humoriste Margaret Cho, l’animatrice Ricki Lake et l’actrice Tori Spelling (Beverly Hills 90210) se sont fait montrer la porte, tout comme deux ex-footballeurs étoiles. La rumeur circule que LaToya Jackson, Joe Fatone (N’Sync), Rumor Willis (la fille de Demi Moore et Bruce Willis), Donny Osmond et Chris Brown se cachent sous les autres masques.

Contre toute attente, cette adaptation d’un format sud-coréen adapté dans plusieurs pays asiatiques a rallié 12,3 millions de curieux la première semaine, et FOX a déjà commandé une 2e saison, toujours pilotée par Nick Cannon­­­. L’émission pourrait bientôt faire des petits en Europe, car Fremantle, le géant derrière les canons American Idol et The X Factor, prévoit importer le format en Espagne ainsi qu’au Portugal.

Grands espoirs à CBS

CBS met également les bouchées doubles pour ébranler The Voice aux États-Unis. La chaîne propose depuis deux semaines The World’s Best (mercredi 20 h), un concours de talents dans lequel les participants doivent non seulement convaincre un groupe de 3 jurés formés de Drew Barrymore, RuPaul et Faith Hill, mais une délégation de 50 juges en provenance des 4 coins du monde. Outre le chant, les participants peuvent étaler leurs talents en danse, en cirque, en magie et même en humour.

CBS caresse visiblement de grands espoirs pour The World’s Best. La première émission a hérité d’une case horaire hyper convoitée : celle suivant le Super Bowl, le 3 février. Cette stratégie de lancement a porté ses fruits, puisque 22 millions d’Américains ont donné une chance au concept, mais quelques jours plus tard, ils n’étaient plus que 6 millions.

C’est loin d’être la première fois que The Voice – et toutes ses adaptations – sent une menace extérieure. Au cours des dernières années, plusieurs concepts pourtant prometteurs sont partis aussi vite qu’ils sont arrivés. On pense notamment à Rising Star.

Le public n’est peut-être pas prêt à tourner le dos aux fauteuils rouges rotatifs de The Voice. Certes, ses cotes d’écoute ne sont plus ce qu’elles ont déjà été, mais l’émission continue de dominer son créneau. Au Québec, La Voix n’attire plus autant de téléspectateurs qu’en 2014 et 2015, mais elle demeure l’émission la plus populaire des ondes. Dimanche, sa septième saison démarrait fort devant plus de 2 millions de personnes à TVA, selon les données préliminaires de Numéris.

Aux États-Unis, The Voice satisfait pleinement les bonzes de NBC, mais depuis quelque temps, son auditoire s’effrite, selon Nielsen. Une érosion prévisible, compte tenu du fait que l’antenne diffuse deux saisons par année depuis ses débuts en 2011. Sa 16e saison s’ouvrira d’ailleurs le 25 février.

En France, The Voice, la plus belle voix, a entamé sa 8e saison devant 5 600 000 téléspectateurs samedi dernier sur TF1. Ces chiffres font l’envie, mais il s’agit néanmoins du pire démarrage du concours depuis son entrée en ondes en 2012, rapporte Médiamétrie.