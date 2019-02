«Si rien ne change, il y aura une grève» - Adam Wainwright

La tension continue de monter entre les joueurs et les équipes dans le baseball majeur.

Le lanceur des Cardinals de St. Louis Adam Wainwright a été le plus récent joueur à critiquer les dirigeants.

«Si rien ne change, il y aura une grève, je suis sûr à 100 %, a-t-il récemment affirmé en entrevue avec le média InsideSTL.com. J’ai peur que les joueurs arrêtent à la mi-saison.»

Ceux-ci sont notamment frustrés du manque d’action sur le marché des joueurs autonomes, cela même si les camps d’entraînement sont commencés.

Par exemple, Bryce Harper et Manny Machado, deux des meilleurs joueurs des majeures à leur position, sont toujours sans contrat. Les deux vedettes n’ont que 26 ans.

«Trente propriétaires doivent répondre à des questions, car tu as un des meilleurs joueurs dans le baseball qui a besoin d’un travail et personne ne lui fait signer de contrat, a ajouté Wainwright, dans des propos rapportés par le quotidien USA Today. Il y a 30 propriétaires qui ont certains critères de statistiques avancées et ils ne s'entendent qu'avec les joueurs qui entrent dans ce moule.»

«C’est la victoire qui compte, a poursuivi le droitier de 37 ans. Si Bryce Harper veut une entente de 10 ans, est-ce qu’il y a quelqu’un qui dit qu’il va gagner 10 titres de joueur par excellence? Non. Mais il peut en remporter trois ou quatre. Il sera un joueur dynamique. On peut dire la même chose de Manny Machado. Ce sont des "superstars".»

Les anciens partisans des Expos de Montréal s’en souviendront trop bien, le dernier arrêt de travail au baseball majeur a eu lieu en 1994, au moment où «Nos Amours» trônaient au sommet de la section Est de la Ligue nationale.

La convention collective présentement en vigueur prendra fin le 1er décembre 2021.