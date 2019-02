Un séjour douillet au cœur des Cayos

SANTA MARIA, Cuba | Situé sur la petite île (cayo en espagnol) de Santa Maria, au cœur d’une réserve naturelle protégée, ce complexe plein de charme est tout indiqué pour les familles et les adultes rêvant de se prélasser sur une plage au sable fin dans un cadre naturel verdoyant.

Avec ses 20 bâtiments à la décoration raffinée et aux jardins enjolivés de fontaines et de statues, le vaste site comprend trois sections : « Park Suites » pour les familles, « Grand Village » avec bungalows et « Suites Spa », pour adultes seulement (14 ans et plus).

Photo courtoisie, Natalie Sicard

L’emplacement est ceinturé par deux plages idylliques (Playa Ensenachos et Mégano) de 3 à 4 km de sable blanc et fin.

Avec une faible dénivellation, une vie marine incroyable, elles sont toutes appropriées pour les enfants.

La piscine où toute l’action se passe est à deux pas de la réception, attenante à la section familiale et ses chambres communicantes pouvant loger jusqu’à 6 personnes.

S’y trouve un club pour les 4 à 12 ans avec un parc aquatique où trône, parmi les nombreux petits toboggans et jeux d’eau, un bateau de pirates. Les parents peuvent en toute sécurité les laisser quelques heures entre les mains des moniteurs qui leur font faire une foule d’activités, dont la création d’un spectacle d’une demi-heure qu’ils présentent dans le grand théâtre le soir même.

Unités pour adultes : un air de villas cossues de bord de mer

Pour plus de tranquillité et d’intimité, la section « Grand Village », isolée du complexe principal, est un peu comme un mini-resort dans un grand. Il jouit de sa propre réception, son restaurant gourmet et d’un service de conciergerie. Le lobby, avec ses fauteuils molletonnés, ses grandes fenêtres aux voilages blancs, son trio de musiciens jazz à l’heure de l’apéro et son ambiance feutrée, a toutes les allures d’une villa cossue en bord de mer. Pour être cosy, c’est cosy... et luxueux !

Photo courtoisie, Natalie Sicard

De jolis bungalows aux teintes jaune maïs parsèment le site avec 32 suites Grand Village et 14 suites familiales (avec cuisinette, chambre fermée, salon, salle à manger, terrasse avec bain-tourbillon) avec une vue sur la végétation et la mer au loin.

Les « Suites Spa », quant à elles, sont adjacentes au spa du complexe et sont idéales pour ceux souhaitant profiter d’un accès presque direct aux installations après un soin ou un massage.

Le plus

Le cadre est magnifique. Cette région sur la côte nord de Cuba est reconnue pour ses superbes couchers de soleil sur les mangroves, sa faune (pélicans, flamants roses) et sa flore sans pareil. On ne peut rêver d’un cadre plus paradisiaque !

Le moins

Une route de 3 km sépare le « Grand Village » des autres bâtiments du complexe. On doit prendre soit une voiturette ou le bus qui fait plusieurs arrêts sur le parcours. Il est possible de marcher (30 minutes), mais en soirée, quand le soleil est couché, c’est un peu loin !

On y trouve

Photo courtoisie, Natalie Sicard

506 chambres incluant 46 suites « Grand Village » et 200 chambres et suites côté Spa. Chaque section est autonome avec sa propre piscine plus un jacuzzi à l’extérieur.

Restauration

Photo courtoisie, Natalie Sicard

Il y a deux formules buffet, neuf bars et sept restaurants sur le site, dont quatre à la carte : italien, asiatique, type casse-croûte et méditerranéen avec une abondance de fruits de mer. Ce dernier, surmonté d’un dôme en poutres de bois et fenêtré de long en large offre une vue magnifique sur l’océan. La section « Grand Village » a son propre restaurant avec plats à la carte : El Colonial

Excursions à faire dans les alentours

Visiter la petite ville coloniale de Remédios, l’une des plus anciennes villes de l’île, fondée entre 1513 et 1524. Faire le tour des sites en hommage à Che Guevara à Santa Clara, capitale de la province de Villa Clara et théâtre de la plus célèbre bataille de la Révolution. Découvrir Sagua la Grande. Nouvellement rénovée et mise à l’honneur en 2018 pour sa richesse culturelle, c’est la ville natale du plus célèbre peintre cubain du 20e siècle, Wifredo Lam. On y visite le musée de la musique Rodrigo­­­ Prats, compositeur reconnu­­­ pour avoir créé le danzón et la zarzuela cubaine.

À savoir

L’hôtel est à 90 minutes de l’aéroport de Santa Clara. C’est le premier hôtel que l’on atteint après avoir traversé le Pedraplen, une digue de 48 km bordée par la mer de chaque côté et donnant accès aux îles de Cayo Santa Maria, Cayo Las Brujas et Cayo Ensenachos. Ce pont qui a mis dix ans à se construire s’est refait en l’espace de deux mois après Irma.