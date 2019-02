Une histoire d’amour qui dure depuis 45 ans

Deux ans plus tard, l’infirmière s’est trouvé un emploi à temps ­partiel et a effectué une spécialisation en ­gérontologie et en soins palliatifs. Ses obligations familiales et professionnelles ne l’ont pas empêchée de s’impliquer au sein de la Fédération interprofessionnelle de la santé en plus d’accompagner différents groupes au Guatemala, en Haïti et à Cuba pour des séjours visant à tisser des liens entre les syndicats de ces pays, et ce, jusqu’à sa retraite en 2006.