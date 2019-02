Une statue de Puff Daddy sauvagement décapitée dans un populaire musée de cire

En 2009, quand les artisans de la cire chez Madame Tussauds de Time Square ont érigé une statue rendant hommage à Sean Combs, ils croyaient probablement que leur création serait admirée pour plusieurs décennies encore par des milliers de touristes qui oublient qu’à New York, il y des choses plus intéressantes à faire.

Dix ans plus tard, le destin en aura voulu autrement.

Autour de 21h samedi soir, un voyou âgé entre 20 et 30 ans a fait éruption dans l’institution qui contient des centaines de répliques glauques de vos vedettes préférées avec un but précis en tête: trouver la statue de l’homme qui a échantillonné la pièce Every Breath You Take de The Police et l'endommager.

On peut imaginer le mécréant traverser les couloirs sacrés de l’établissement d’un pas décidé, passant devant les visages immobiles et reluisants de Charlie Chaplin, E.T., Kylie Jenner et Helen Keller.

Rendu devant l'imitation de l’homme derrière le projet Diddy Dirty Money, notre bon à rien l’a accablé d’une violente poussée, la projetant de plein fouet vers le sol.

Au moment de l’impact, la tête de Diddy s’est détachée de ses épaules.

Avant que quelqu’un fasse la macabre découverte de la statue étêtée, l’auteur de l’agression avait déjà pris la poudre d’escampette.

Les dommages sont estimés autour de 300 000 dollars.

L’équipe du Sac de chips souhaite communiquer ses plus sincères condoléances à Puff Daddy, à toute l’équipe chez Madame Tussauds ainsi qu’à tous les amateurs de cire sous toutes ses formes.