25e Bal des Grands romantiques de la Fondation du Chu de Québec.

FAIRE PARTIE DE L’HISTOIRE. VIVRE L’HISTOIRE.

C’est avec une réelle fierté que la Fondation du CHU de Québec tiendra, le 29 mars prochain, la 25e édition de son événement phare, le Bal des Grands romantiques. Cette somptueuse soirée marque un jalon important dans l’histoire de la Fondation. Année après année, la Fondation a su poursuivre sa mission avec brio en effectuant un travail essentiel pour plus de 2,4 millions de personnes réparties sur le territoire de la grande région de Québec, de tout l’Est-du-Québec et du Nord du Québec. Ainsi plus de 6 000 projets ont vu le jour à travers son histoire améliorant le quotidien et la qualité de vie d’innombrables enfants, aînés, hommes et femmes.

Présenté par Québecor et sous la présidence d’honneur de M. Vincent Chiara, président du Groupe MACHC, cet événement grandiose, fort prisé et plus d’une fois primé, rassemble plus de 700 invités issus de la communauté des affaires et des milieux sociaux économiques et politiques. Par leur présence et leur contribution, ils manifestent leur appui envers la Fondation du CHU de Québec. Grâce à cette mobilisation sans cesse croissante, le Bal des Grands romantiques atteint des objectifs financiers toujours plus ambitieux ayant amassé plus de 600 000 $ lors de sa plus récente édition.

Ce 25e anniversaire commémorant l’amour de la vie, raison d’être de l’événement, témoignera également des qualités de ténacité, de persévérance, d’innovation et d’engagement dont la Fondation fait preuve pour mener à bien sa mission. Le Bal des Grands romantiques, événement unique, attendu et le plus prestigieux de Québec qui combine le romantisme d’un bal et les plaisirs de la table, sera animé pour une seconde année consécutive par madame Mitsou Gélinas, femme de cœur, impliquée socialement et reconnue pour son sens philanthropique. Vous y vivrez une soirée hors du commun, empreinte de fébrilité, ponctuée de récits touchants et de moments magiques.

Ne manquez pas le 25e Bal des Grands romantiques de la Fondation du CHU de Québec