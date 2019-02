PLAMONDON, Ginette



Ginette est décédée paisiblement entourée de sa famille, le 15 février 2019, à l'âge de 66 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Melanie (Norman), Cathy (Stephan) et Julie, ses petits-enfants, Mathieu, Cassidy, Connor et Benjamin, ses 7 frères ainsi que de nombreuses belles-soeurs, nièces, neveux, cousines, cousins, amies et amis.Les visites auront lieu le mardi 19 février de 14h à 17h et de 19h à 21h et le mercredi 20 février de 9h à 11h, suivi d'une cérémonie à 11h, à la :4275, BOULEVARD DES SOURCESDOLLARD-DES-ORMEAUX, H9B 2A6La famille se réunira ensuite au Restaurant l'Académie (6321, autoroute Trans-Canada n ° 129, Pointe-Claire, Qc, H9R 5A5) pour une réception.Au lieu de fleurs, des dons au Centre de soins palliatifs de l'Ouest de l'Île seraient grandement appréciés.PalliativeCareResidence.com