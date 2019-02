BOUCHER, Soeur Valérie, fdls



À Montréal, le 13 février 2019, à l'âge de 95 ans, dont 75 de vie religieuse, est décédée Soeur Valérie Boucher, Fille de la Sagesse.Native d'Edmundston, N.B. et dernière survivante de la famille de feu Adélard Bouchard et de feu Marie-Anna Gagnon, Sr Valérie accomplit diverses tâches, soit, entre autres : l'enseignement de matières commerciales, le secrétariat en différents endroits, l'administration financière et autres. Elle était reconnue pour sa curiosité intellectuelle, son goût du fini, sa précision et sa rapidité dans l'exécution des tâches confiées.Sa dépouille sera exposée le jeudi 21 février, 2019, à compter de 14h30, à la :DES SOEURS DE LA PROVIDENCE5556, RUE DE SALABERRY, MONTRÉALUn rassemblement de prière aura lieu le soir même à 19h30.Les funérailles seront célébrées dans la chapelle du même endroit, le 22 février 2019, à 10h. Le corps sera ensuite incinéré et mis en terre ultérieurement dans le cimetière de la paroisse de la Présentation de la Sainte Vierge a Dorval.www.jjcardinal.ca