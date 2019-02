CHAMPAGNE, Rene



Le 14 février est décédé Rene Champagne.Il laisse dans le deuil son épouse Judy, ses enfants, Paul (Margaret), Gerald (Anne), John et Crystal, ses petits-enfants, Jennifer, Dustin, Noel, Morgan et Sascha, son arrière-petit-fils Maverick, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Son petit-fils Jonathan et son frère Yves l'ont précédé. Rene a été un chef de file dans l'industrie de la distribution de produits électriques ainsi que Vice-président de Nedco Canada durant les années 80 et 90.Les funérailles auront lieu à l'église St-Veronica, 1300, Carson, Dorval, mercredi le 20 février à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Centre Universitaire de Santé McGill (CUSUM) seraient appréciés.Pour plus d'information vous pouvez contacter la:(514) 631-1511 www.jjcardinal.ca