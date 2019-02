Dernier droit au procès de l’aide médicale à mourir

Photo d’archives, Pierre-Paul Poulin Au premier jour du procès le mois passé, Nicole Gladu, accompagnée de son avocat Jean-Pierre Ménard et entourée de médias, avait affirmé haut et fort qu’elle voulait mourir dans la dignité, avec un verre de champagne dans une main et un canapé de foie gras dans l’autre, aux côtés de proches et avec l’assistance d’un médecin.